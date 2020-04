Amenajarea de primavara cu produse PIATRAONLINE

Ziare.

Produsele oferite de catre PIATRAONLINE in cadrul campaniei sunt destinate persoanelor care locuiesc la curte si isi doresc sa aduca imbunatatiri gradinii.Printre produsele destinate amenajarilor exterioare se numara: gratarele si cuptoarele de gradina, fantanile, cismelele, pebble si rocaria, lespezile sau pasii de gradina. Gratarele de gradina din piatra naturala, alese in functie de spatiul de care clientul dispune si de preferinte, sunt rezistente, se asambleaza simplu si rapid, si sunt variate (placate cu piatra poligonala, cu piatra decorativa sau placat cu caramida refractata).Gratarele de gradina vin ambalate pe europaleti, alaturi de o schita. Grila metalica este inclusa. Fantanile din piatra naturala sunt folosite pentru infrumusetarea spatiului si aduc odata cu acestea, un efect terapeutic.Fantanile arteziene de la PIATRAONLINE sunt produse in Romania, nu necesita o sursa directa de apa si sunt rezistente la ciclul inghet-dezghet. Cismelele din piatra naturala aduc nenumarate beneficii, printre care faptul ca pot fi amplasate in orice spatiu, indiferent ca vor sta in bataia directa a soarelui sau in frig.Cismelele din piatra naturala pot fi folosite indiferent de dimensiunea gradinii si indiferent de utilitatea acesteia - gradina pentru legume sau pentru relaxare.Printre produsele aflate in campania de amenajare de primavara, se numara pebble-ul, rocaria, lespezile si pasii de gradina.si rocaria sunt pietre naturale cu capacitate mare de adaptare in orice amenajare.Pentru a nu se amesteca produsele intre ele, se recomanda folosirea distantierului de gradina pentru mozaic Deco Uni Lespezile din ardezie sunt o roca sedimentara metamorfica, dura si rezistenta care se gaseste intr-o mare varietate coloristica, folosita pentru placari exterioare de drumuri prin gradina, dar si pentru placarea teraselor exterioare.Lespezile si pasii de gradina sunt produse rezistente la fenomenul inghet-dezghet.Produse destinate amenajarii gradinii pot fi folosite sub diferite combinatii, atat timp cat spatiul nu este incarcat vizual si este pastrata o armonie in intreaga amenajare.Piatra naturala este un material versatil ce rezista peste generatii, daca ii este aplicata ingrijirea necesara.Ingrijirea se realizeaza cu gama de solutii profesionale de la LTP UK, destinate curatarii, impermeabilizarii si intretinerii suprafetelor. Printre acestea se numara:, o solutie puternica ce curata piatra in profunzime, potrivita pentru eliminarea petelor de ulei si grasime, ideala pentru restaurarea suprafetelor vechi; LTP MPG este un impermeabilizant puternic ce ofera protectie maxima impotriva apei, petelor de ulei si grasimilor, destinat suprafetelor polisate (lustruite), atat pentru interior, cat si pentru exterior; LTP Mattstone este un impermeabilizat ce imbunatateste delicat culoarea materialului pe care este aplicat si permite suprafetei tratate sa respire; LTP Mattstone H2O este un impermeabilizant ecologic, pe baza de apa ce poate fi folosit pe orice tip de suprafata, indiferent de finisaj.PIATRAONLINE a creat o serie de pachete destinate ingrijirii pietrei naturale cu solutii LTP, potrivite pentru diferite suprafete si necesitati (pentru suprafete mate sau polisate, pentru refacere suprafete intunecate, pentru indepartare ciment, sare etc.)Pachetele pentru ingrijirea pietrei naturale beneficiaza de un discount de 30% fata de pretul de lista si pot fi accesate aici Acestea sunt doar cateva dintre produsele profesionale puse la dispozitie pentru ingrijirea pietrei naturale.Intra pe site-ul oficial PIATRAONLINE si alege produsul care sa asigure rezistenta amenajarii tale.PIATRAONLINE este unul dintre cei mai importanti furnizori de piatra naturala din Romania si pune la dispozitia clientilor sai, peste 1.500 de produse pentru amenajari interioare si exterioare.Compania are peste 40.000 de proiecte finalizate si se adreseaza unui numar mare de clienti, atat persoane fizice, cat si arhitecti, firme de constructii sau dezvoltatori imobiliari.PIATRAONLINE este primul magazin online de piatra naturala, dar si cel mai mare din Romania.De peste 12 ani, compania selecteaza si importa piatra de inalta calitate din toate colturile lumii, pentru a oferi clientilor sai, posibilitatea de a transforma viziunea in realitate.