Amfore si vase ceramice din Grecia, insula Creta

De ce vase si amfore ceramice din Grecia - Insula Creta?

Povestea ceramico.ro a inceput de fapt in Tunisia, acolo am vazut niste amfore superbe pentru gradina. Am cumparat 2 modele pentru gradina proprie, dupa o vreme am inceput sa observ raritatea vaselor de acest tip pe piata romaneasca. Ideea afacerii cu import de vase ceramice deja s-a nascut.Am inceput sa ma documentez, sa organizez partea de logistica. A trecut si o iarna peste amforele din gradina. In primavara am observat cu stupoare ca amforele nu iesisera cu bine din iarna, prezentau crapaturi. Mentionez ca una din amfore sta culcata si nu are pamant sau floare sadita in ea, face parte dintr-un aranjament floral, la gura ei sunt plantate flori albe, pe pamant, sub forma unei balti albe care exprima laptele varsat din amfora. Culmea este ca tocmai aceasta amfora goala are fundul crapat dupa o singura iarna.Cealalta amfora prezinta crapaturi in zona manerelor. Si aceasta este goala (fara pamant sau flori n.a.).Dezamagit profund de aspectele relatate mai sus, am inceput sa regandesc toata afacerea si sa ma documentez vis-a-vis de procedeele de productie. Am aflat ca Grecia este renumita pentru mestesugul olaritului. Un factor important fiind argila de o calitate exceptionala ce se gaseste in Insula Creta. Am mai aflat si despre tehnicile folosite de catre greci in olarit: temperaturile de ardere, materialele folosite pentru ardere, etc..Cei mai importanti factori in producerea vaselor ceramice de calitate sunt:- Calitatea argilei;- Reteta conform careia se prepara lutul. Michalis mosteneste reteta proprie din tata in fiu, aceasta este secreta si a fost perfectionata de-a lungul multor generatii;- Temperatura si durata arderii;Luand in considerare informatiile acumulate am hotarat sa ma deplasez in Grecia - Insula Creta, sa vad la fata locului tot procesul de productie. Am ramas placut impresionat de diversitatea si calitatea modelelor produse acolo. Am acumulat noi informatii despre olarit si am hotarat sa fac importul din Insula Creta.