Complexul rezidential Santa Maria Bay - conceptul inovativ ce duce luxul la superlativ

Investitia intr-o casa poate reprezenta un pas important pentru o familie, dar in timp este motivul unei relaxari depline indiferent de context.Daca tot este vorba despre investitii, imobilele din complexul rezidential Santa Maria Bay duc orice concept de constructie si confort la un nivel superior.Cei care au dus la bun sfarsit acest proiect si-au pus amprenta originalitatii asupra fiecarui centimetru. Este prin urmare expresia unei pasiuni de neegalat din mai multe puncte de vedere.Arhitectura vilelor este inspirata din stilul clasic mediteranean - italian, completata de stilul traditional artistic de tipul sicilian.Mai mult decat atat sunt amintite si aspecte ce fac parte din cultura autohtona. Denumirile strazilor comemoreaza artisti celebri precum Jean Constantin si Toma Caragiu.Spiritul latin se evidentiaza prin comunitatea calda si primitoare din cartierul Santa Maria Bay. Cu alte cuvinte, oamenii care se aseamana se aduna. Cei care locuiesc in zona se incadreaza intr-o categorie aparte.Vecini care au grija unii de altii si persoane care sunt dispuse sa isi ofere ajutorul la orice ora sunt caracteristici normale in orice societate.Este cunoscut totusi ca altruismul si bunul simt sunt aspecte pierdute din vedere in majoritatea cercurilor sociale actuale.O vila in Santa Maria Bay ofera confort fizic si psihic atat cand vine vorba despre spatiul locuit, cat si de comunitatea formata in zona.Amplasarea complexului la malul Marii Negre ofera o priveliste inedita. Este un loc in care concediul de vara nu se sfarseste.Conceptul a fost dezvoltat pe trei tipologii de vile denumite generic A, B, C, acoperind o gama variata de exigente.In principiu, conditiile incadreaza caracteristici ale luxului. Diferentele dintre aceste categorii se observa in dimensiunile spatiului locuibil, generozitatea gradinilor si pozitionarea in raport cu marea.In acest sens, centimetrii patrati destinati spatiului de locuit pot varia. In ceea ce priveste conditiile, toate vilele includ terase exterioare si balcoane orientate spre spatiile verzi si bineinteles spre privelistea inedita oferita de valurile marii.Asa cum este specificat anterior, aceste modele sunt spatioase, cu o suprafata construita de 440 mp pe toate cele trei etaje. Aceste modele de vile sunt utile familiilor mari.Etajul este prevazut cu trei dormitoare fiecare cu baie proprie, spatiu de depozitare si balcoane.Parterul include o bucatarie, living room, dining room, baie de oaspeti, spalatorie, un hol spatios si o bucatarie exterioara.Mansarda este organizata ca un apartament individual cu bucatarie, dormitor, baie, living si un spatiu pentru servit masa. Accesul la etaj se poate face prin scara interioara sau ascensor.Acestea sunt construite similar cu cele de tip A, dimensiunile variaza, spatiile fiind ceva mai reduse, dar in continuare foarte generoase, avand aproximativ 350 mp.Frumusetea peisajului nu este delimitata de amplasare. Dispunerea locuintelor este astfel gandita incat fiecare locuitor sa se bucure de frumusetea marii si a spatiilor verzi din imprejurimi.Complexul Santa Maria Bay se ridica semet, fiind ca un far al orasului Constanta. Mai mult decat atat, fiecare constructie este facuta sa treaca testul timpului.La fel ca si arhitectura mediteraneana, vilele sunt rezistente peste ani. Transmiterea acestui patrimoniu din generatie in generatie le aduce un plus de valoare.Pentru doritori, exista si varianta de a incerca un asemnea stil de viata printr-un contract de inchiriere. Preturile sunt stabilite impreuna cu cei care au infiintat complexul Santa Maria Bay.Un concept nou adus la viata pe teritoriul autohton este reprezentat de impunatoarele vile de lux de vanzare si inchiriere pe tarmul Marii Negre . Imobilele din complexul Santa Maria Bay reprezinta o alegere optima cand vine vorba despre selectarea locuintei.Pana la urma, alegerea unei constructii ce urmeaza sa fie celula de baza a familiei trebuie sa includa cerinte diverse indiferent de generatie.Detalii suplimentare despre preturi si conditiile pentru inchiriere si vanzare se pot vizualiza pe SantaMariaBay.ro sau direct la reprezentantii complexului.