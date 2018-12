Cum renovezi gradina fara sa-ti dai bugetul peste cap?

Creste plantele de la zero

Pastreaza plantele mature

Paveaza gradina cu piatra de rau (piatra poligonala)

Taie gazonul

Foloseste mobilier vechi

Pune-ti creativitatea la lucru

Foloseste lumini ambientale

Tot ce trebuie sa faci este sa planifici bine totul inainte, sa cauti furnizori care ofera calitate la preturi bune si sa te inspiri din ideile de mai jos.Orice gradina are nevoie de plante. Daca ti-ai stabilit un buget pentru renovarea gradinei, stii exact cat poti cheltui pentru flori.Fa o estimare si afla de cate plante ai nevoie, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie. Daca bugetul tau nu este foarte mare, concentreaza-te pe o anumita zona a gradinei si planteaza doar acolo flori.Investeste in pamant de calitate, pentru a avea o baza solida. Daca ai timp la dispozitie, cumpara seminte sau radacini si planteaza-le, in locul plantelor adulte, mai scumpe.Daca in gradina ta exista deja plante ajunse la maturitate, cum ar fi arbusti sau chiar copaci, pastreaza-le pe cele care arata bine.Poti curata copacii sau tufele mari de flori, le poti taia in diverse forme, pana cand ajung la stadiul in care iti doresti.Placarea cu piatra de rau e o idee simpla si de efect. Piatra de rau este un material elegant, care are in acelasi timp o frumusete naturala.Pavajul cu piatra de rau poate da gradinei tale o nota aparte: formele inegale ale pietrelor creaza un design dinamic si unic, care va fi cu siguranta admirat.Poti folosi piatra naturala poligonala, pentru un aspect mediteranean, natural. Acest tip de piatra este potrivit pentru amenajarile exterioare, rezistent la intemperii si nu necesita ingrijiri speciale.In plus, poti gasi piatra de rau la preturi bune , astfel ca bugetul tau nu va fi dat peste cap. Poti alege intre ardezie, calcar, marmura, in diferite culori si forme care se vor potrivi perfect in gradina ta.Una dintre cele mai simple metode de a transforma gradina este sa tai gazonul in diverse forme: cerc, patrat, zig-zag etc. Nu costa absolut nimic si vei crea astfel zone distincte, pe care le poti poti personaliza apoi: le poti inconjura cu ghivece de flori, cu piertis sau nisip.Cu siguranta ai o masuta sau un scaun pe care nu le mai folosesti in casa. Ce ar fi sa le dai o noua viata? Picteaza-le intr-o culoare vesela, trateaza-le pentru a rezista la intemperii si transforma-le in suport pentru ghivecele cu plante.Unele obiecte din casa pot deveni recuzita pentru gradina ta. Ai o geanta veche sau o valiza din piele? Le poti umple cu ghivece cu flori. Creaza in jurul lor un spatiu si vor deveni pieasa de rezistenta din gradina.Le poti gasi peste tot, la magazinele cu decoratiuni pentru casa si gradina sau online. Siragurile de lumini ambientale sunt o varianta simpla si ieftina de a insufleti atmosfera din gradina ta.Le poti infasura in jurul tulpinilor copacilor sau le poti agata de gard sau de mobilierul de gradina. Vei vedea efectul imediat.Majoritatea acestor luminite functioneaza cu baterii, se pot incarca de la lumina soarelui sau trebuie conectate la o priza electrica. Alege varianta cea mai potrivita pentru tine.Acestea sunt doar cateva dintre ideile pentru amenajarea gradinei cu buget redus. Important este sa devii creativ si sa te gandesti ce anume ti-ar face placere sa vezi in gradina ta in fiecare zi. In fond, tu vei petrece acolo cel mai mult timp.