Locuinte de lux inchiriate, pentru conditiile de confort visate!

Daca in cazul expatilor care lucreaza la filialele din Romania ale unor multinationale lucrurile sunt clare, daca ne referim la conationalii nostri ce se uita uneori cu jind pe site-urile imobiliare de profil la anumite vile de inchiriat in Bucuresti ce arata senzational problema se pune un pic altfel.O tanara familie, chiar daca are venituri peste medie, ar fi tentata mai degraba sa isi cumpere o locuinta cu un credit dat de Stat, decat sa dea lunar o suma importanta pentru a locui intr-o zona selecta a orasului. Evident, exista si exceptii, dar ele extrem de rare.Mai degraba un grup de prieteni se orienteaza spre acest mod de a locui frecvent in Occident: intr-o casa spatioasa cu chirie. Iar daca imobilul in cauza arata intr-un mare fel, cu atat mai bine.Spre exemplu, de multe ori stagiarii unor societati de avocatura bucurestene, informaticienii sau cei din publicitate se orienteaza spre acest mod de a locui,. Evident, daca vor ceva la fel de bun, dar mai modern, pot alege si varianta unui apartament de lux extrem de spatios si foarte bine compartimentat.Este o prelungire, daca vreti, a stilului de viata specific studentesc conform caruia reprezinta un lucru obisnuit ca mai multi prieteni, colegi la aceeasi facultate, sa stea intr-un apartament de 3 - 4 camere si sa imparta frateste costul chiriei.Acum, cand au propriile venituri si standardul de confort este firesc ca sa fie mai ridicat si atunci vor sa aleaga ce e mai bun de pe piata imobiliara.Gradul de mobilitate al tinerelor generatii este in prezent foarte mare, asa incat e de la sine inteles ca nu prea vor sa se inhame la a cumpara proprietati costisitoare, luand credite impovaratoare de la banci, pentru ca azi pot fi la Bucuresti, iar maine la Paris sau Madrid. Dupa cum se vede, Terra a devenit un mare sat planetar, de aceea cu cat au mai putine complicatii de ordin locativ, cu atat mai bine.Vile de inchiriat in Bucuresti bine pozitionate cauta si oamenii de afaceri cu venituri substantiale, care si-au vandut propriile locuinte si au investit banii obtinuti in constructia unei vile personale, pozitionata, de regula, undeva intr-una din zonele limitrofe Capitalei.Dupa cum se stie, un imobil complex nu se ridica peste noapte, cum ai bate din palme, e nevoie de cateva luni bune, daca nu chiar de mai bine de un an, pana cand este terminata constructia propriu-zisa, realizate amenajarile interioare si exterioare necesare, pana cand din punct de vedere peisagistic inclusiv gradina arata asa cum isi doreste proprietarul.In aceasta perioada, cand respectivul om de afaceri nu mai detine o locuinta proprietate personala in Bucuresti, mai ales daca are si o familie compusa din sotie si unul sau mai multi copii care merg la gradinita ori scoala, varianta de a inchiria o vila premium este perfecta.Fiind vorba de un imobil frumos, stilat, situat intr-un cartier bun, va putea chiar sa isi invite acasa partenerii de afaceri sau colaboratorii apropiati, deoarece acestia vor fi impresionati de acest spatiu locuibil.Daca este vorba de parteneri straini, ei nici macar nu vor sti ca este vorba de o vila inchiriata, nu de una proprietate personala, ceea ce ii va aduce puncte suplimentare omului de afaceri in cadrul negocierilor cu acestia.