REHAU SMART GUARD - Protectie preventiva pentru ferestre impotriva patrunderii prin efractie

Ziare.

com

REHAU investeste permanent in dezvoltarea sistemelor antiefractie pentru profilele de top. Asadar astfel, pe langa clasa antiefractie ridicata a profilelor, acum este posibila descurajarea hotilor chiar inainte de producerea pagubelor prin sistemul Smart Guard de la REHAU.Acesta functioneaza pe un principiu simplu cu impact major: semnale vizuale si acustice care ii transmit hotului ca nici nu ar trebui sa incerce sa patrunda prin efractie. Prin acest lucru se previne efractia de la inceput, chiar inainte de deteriorarea usii sau a ferestrei prin care se poate produce paguba.Sistemul Smart Guard poate fi integrat cu usurinta in profilele rama Synego sau GENEO inca de la producerea ferestrelor sau poate fi instalat ulterior daca aveti deja ferestrele montate. Smart Guard asigura in mod activ siguranta preventiva.Senzorul inteligent de miscare detecteaza hotii si apoi declanseaza in mod independent programul de protectie intr-o zona de pana la 20 cm. de fereastra sau usa balconului. Pasii de alarmare sunt urmatorii: preavertizare vizuala cu ajutorul semnalului LED, daca hotul nu se retrage se va declansa si avertismentul acustic.Alimentarea sistemului se realizeaza prin baterii, iar comunicarea cu sirena de interior se poate realiza prin unde radio.Sirena de interior declanseaza o alarma cu o intensitate de 90 db si este de ajutor in cazul in care hotul patrunde totusi in interior. Sistemul integrat cu sirena de interior este Smart Guard Plus si poate fi activat si dezactivat cu usurinta cu ajutorul uni intrerupator wireless.Sistemul Smart Guard Plus este intregit prin posibilitatea integrarii sale la un sistem central Smart Home. Posibilitatile de configurare depind de preferinte: de la coborarea jaluzelelor la activarea sirenei alarmei si pana la notificari tip push afisate pe smartphone-ul dumneavoastra.Acum ferestrele vegheaza asupra locuintei cu usurinta, fara conexiuni si cabluri suplimentare, comunicand prin intermediul telefonului, informatii despre posibilele patrunderi prin efractie.REHAU investeste permanent in dezvoltarea solutiilor inteligente pentru ferestre. Pentru un confort al locuintei ridicat, solutiile pentru ferestre si usi REHAU se aliniaza stilului de viata modern: WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.Pentru a afla mai multe despre sistemul de protectia la efractie Smart Guard integrat in rama superioara a ferestrelor cu profile Synego sau GENEO acceseaza: https://www.rehau.com/sites-ro/protectie-preventiva-impotriva-patrunderii-prin-efractie