Romanii aloca bugete intre 1.000 si 20.000 de euro pentru amenajarea locuintei cu piatra naturala

Vanzarile variaza in functie de sezon

De ce prefera romanii piatra naturala?

Cei mai multi dintre romani opteaza pentru amenajarea unui anumit spatiu, cum ar fi bucataria sau baia, alocand astfel un buget intre 1.000 si 1.500 de euro."In cazul clientilor care fac o amenajare completa de apartament, vorbim de un cos mediu de cumparaturi de 4.000 - 6.000 de euro, iar in cazul celor care au drept proiect amenajarea unei case, cosul mediu de cumparaturi este intre 10.000 si 20.000 de euro.Baile si bucatariile sunt in topul preferintelor, dar, de cele mai multe ori, un client va opta pentru placare unitara in toate spatiile din casa, adica va folosi piatra naturala si in holuri, living-uri, etc", declaraPotrivit datelor PIATRAONLINE, clientii din acest segment de piata sunt persoane cu varste intre 28 si 50 de ani, de familii cu venituri peste medie.In acelasi timp, avem un segment bun in portofoliul de clienti proveniti din mediul rural, care nu au acces la showroom-uri de amenajari in zonele in care locuiesc si atunci solutia piatraonline.ro este cea mai potrivita si accesibila pentru ei, iar, pentru ca preturile sunt unele extrem de competitive, de cele mai multe ori inchid acele comenzi cu noi.Pe parcursul unui an, proiectele de amenajare sunt conditionate de sezonalitate. Daca in sezonul cald romanii prefera sa lucreze la amenajari exterioare, in sezonul rece lucrarile se muta la interior."Vanzarile depind foarte mult de sezonalitate. In lunile calde, livrarile cele mai mari si mai multe sunt pe partea de produse de exterior, adica pavaje. In perioada decembrie-martie, cea mai mare cautare o au produsele de interior. Exista, insa, si situatii in care romanii isi comanda produsele in functie de evolutia santierului. Daca un santier ajunge la finisaje interioare in luna iunie va cere produsele aferente in luna iunie.In cazul PIATRAONLINE, avem comenzi pentru toate tipurile de produse pentru ca putem oferi clientului o gama completa, ceea ce ne permite sa furnizam produse pe parcursul intregului proiect si putem livra oricand atat produse de interior, cat si de exterior. Avem peste 1.500 de articole din toate colturile lumii, incepand cu Brazilia si ajungand pana in Vietnam sau Taiwan", explicaProdusele din piatra naturala, fie ca vorbim de pavaje, fie ca vorbim de produse de placare verticala, sunt apreciate de romani pentru ca ofera o durabilitate ridicata, iar, in comparatie cu alte produse, au mai multe avantaje."Romanii prefera piatra pentru ca este un produs natural, mereu in tendinte. Este un produs ce ofera un raport calitate-pret foarte bun si o gama de culori, finisaje si texturi, pe care cu greu le gasesti in alte categorii. In acelasi timp, se potriveste foarte bine si cu alte produse, precum parchetul, mocheta sau chiar elemente din metal.Noi suntem specializati in travertin. Cu acesta am inceput si am ramas foarte competitivi pe acest tip de produs. Vanzarile de travertin reprezinta peste 60% din gama noastra, iar pe locul doi este categoria de piatra decorativa, adica toate produsele ce se folosesc pentru placare verticala.In ceea ce priveste tendintele din acest an, 2019 este un an dedicat nuantelor de negru sau gri si alb si cu pete de culoare ce provin din alte materiale, finisaje si/sau texturi. Am inregistrat o crestere in vanzari pe materiale pe care pana acum 2-3 ani nu le puteam promova pe piata, dar, pentru ca incercam sa tinem pasul cu tendintele internationale, aceste produse au ajuns sa fie apreciate si in Romania", a mai spus Mariana Constantinescu-Bradescu.PIATRAONLINE remarca in acest an vanzari mai mari pentru materiale albe, gri si negre, in special marmura. Altfel, tendintele de la nivel national se mentin, romanii optand, cu predilectie, pentru materiale in nuante de bej, crem si maro. Sunt amenajari in stil mediteranean, care sunt intr-o zona foarte "calda", care aduc aminte de vacantele din Grecia, Italia, Spania.Infiintat in 2007, PIATRAONLINE este primul si cel mai mare magazin online de piatra naturala din Romania.Compania importa cea mai buna piatra naturala din toate colturile lumii, avand furnizori inclusiv in tari precum India, Brazilia, Spania sau China.Pe langa magazinul online - www.piatraonline.ro - compania detine si un showroom in Bucuresti, cu o suprafata de peste 1.800 mp, in care clientii pot gasi peste 1.500 de repere.Compania ofera o gama completa de servicii pentru clientii sai, incepand de la consultanta in showroom sau la distanta, servicii de transport national si international oriunde in lume si montaj cu echipa PIATRAONLINE, pana la servicii post vanzare de intretinere si curatare a spatiilor placate.