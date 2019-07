Cele mai bune solutii pentru inchiderea teraselor

Cum functioneaza un sistem glisant din sticla pentru inchiderea terasei?

De ce sa alegi un sistem glisant din sticla pentru inchiderea terase?

Ziare.

com

Din pacate, exista perioade in care vremea de afara poate sa nu permita folosirea acestui spatiu, asadar apare nevoia inchiderii terasei pentru ca aceasta sa poata fi folosita indiferent de conditiile meteo. Inchiderea cu sticla a teraselor reprezinta solutia ideala atunci cand va doriti sa obtineti un aspect modern si placut, o ventilatie optima a spatiului si o protectie solida impotriva fenomenelor meteo.Totusi, e important ca odata ce vremea de afara se imbunatateste, sa putem redeschide terasa usor si rapid, astfel incat sa ne putem bucura de aer proaspat si de spatiul deschis.Asadar, pentru a beneficia de aceasta flexibilitate, alegerea ideala pentru inchiderea si deschiderea teraselor este reprezentata de un sistem glisant din sticla, care va permite inchiderea si deschiderea terasei intr-un mod simplu si rapid.Cele mai populare sisteme din sticla pentru inchiderea teraselor sunt sistemele glisante paralele. Aceste sisteme inovatoare au aparut relativ recent pe piata, castigand rapid popularitate si devenind din ce in ce mai folosite.Aceste sisteme sunt formate din profile de aluminiu pe tot conturul golului. Panourile din sticla sunt sustinute prin intermediul unor role aflate la baza sistemului, astfel incat inchiderea si deschiderea lor se face foarte simplu, rapid si fara efort.Intregul sistem este sustinut in partea de jos, astfel incat nu este necesar ca in partea superioara sa aveti un element de rezistenta al cladirii (grinda, beton etc).Panourile din sticla gliseaza paralel, iar parcarea acestora se face intr-unul dintre capetele panoului, care ocupa latimea unui singur panou.Pentru ca glisarea panourilor din sticla are loc strict pe directia inchiderii acestora, ele nu vor ocupa spatiu in interiorul sau exteriorul terasei, atat atunci cand spatiul este deschis cat si atunci cand terasa este inchisa.Un sistem de calitate foloseste sticla securizata, care este aproape imposibil de spart in conditii normale de utilizare si care este proiectata si testata sa reziste la vant de peste 150 km/h. Sistemele glisante din sticla pentru inchiderea teraselor protejeaza spatiul de ploaie, ninsoare, vant, praf si alte elemente care pot dauna spatiului interior, totul fara a reduce cantitatea de lumina naturala care patrunde inauntru, un sistem de calitate oferind o transparenta de peste 95%.Folosirea unui sistem glisant inseamna de asemenea o reducere a costurilor si timpului investit in mentenanta si reparatii, fiind un sistem foarte flexibil, care poate fi inchis si deschis cu foarte mare usurinta, fara a necesita interventia unor persoane tehnice specializate.Astfel, odata instalat acest sistem, orice proprietar poate inchide si deschide terasa ori de cate ori este nevoie, fara a avea nevoie de ajutorul unui specialist sau de orice alta interventie asupra spatiului.De asemenea, inchiderea terasei cu un sistem din sticla de calitate inseamna si o reducere a zgomotelor din exterior care patrund inauntru.Un sistem de calitate poate reduce zgomotul exterior cu pana la 25 dB, astfel incat va puteti bucura de spatiu si relaxa fara a fi deranjati de zgomotul de fundal de afara.Un alt avantaj important este data de economisirea energiei. Un sistem de inchidere al terasei de calitate ofera o camera tampon intre panourile din sticla, astfel incat transferul de la exterior la interior al temperaturii este blocat (atat iarna cat si vara).Astfel, pe timp de iarna, frigul de afara nu va patrunde in interiorul terasei, in timp ce pe timp de vara, chiar si pe vreme caniculara, va veti putea bucura de racoare in interiorul terasei dumneavoastra.Sistemele glisante din sticla sunt alegerea ideala pentru inchiderea teraselor, fiind solutia perfecta pentru crearea unor spatii relaxante, confortabile si sigure in orice casa, oferind atat sentimentul de deschidere si libertate al unei terase dar si o protectie solida impotriva fenomenelor meteo si a altor factori externi care pot ameninta siguranta acestui spatiu.Aceste sisteme nu sunt potrivite numai pentru locuinte personale, ele fiind alegerea ideala si pentru spatii publice cum ar fi terasele restaurantelor, care pot fi folosite pe parcursul intregului an fara a renunta la lumina naturala si privelistea exterioara.