ANI anunta ca primarul Chereches nu poate justifica 600.000 euro si sesizeaza parchetul in cazul unui imprumut de 500.000 euro

Probleme cu un imprumut

Sursa: Declaratia de avere din 17 iulie 2017

ANI: Nu a depus un punct de vedere

Judecat in doua dosare

ANI precizeaza ca a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate de primarul din Baia Mare."De asemenea, intrucat in declaratiile de avere din data de 17 iulie 2017 (rectificata) si din data de 15 iunie 2018, persoana evaluata a declarat informatii neconforme cu realitatea, in speta un imprumut de 500.000 euro acordat in nume personal (in anul 2016), Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, in vederea verificarii indiciilor privind savarsirea infractiunii dein forma continuata, prevazuta de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 35, alin. (1) din acelasi act normativ", explica ANI.In declaratiile de avere din 17 iulie 2017 si 15 iunie 2018, Chereches a declarat ca l-a imprumutat cu 500.000 euro pe Cristian Span. Acesta este denuntatorul primarului, in dosarul in care Chereches este acuzat de fapte de coruptie.Potrivit ANI, edilul a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiaza (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum si despre existenta diferentelor semnificative.", sustine ANI.Catalin Chereches este trimis in judecata de DNA in doua dosare. In primul dosar, primarul este acuzat de luare de mita.In cel de-al doilea dosar, Chereches este judecat pentru luare de mita in forma continuata, efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert incompatibile cu functia pe care o indeplineste, fals in declaratii in forma continuata si corupere a alegatorilor in forma continuata.I.S.