Chereches spune ca ANI il hartuieste si isi justifica averea: Mama mi-a donat un milion si jumate de euro

Catalin Chereches a avut mai multe interventii legate de demersul ANI si sustine ca are documente justificative pe care le va prezenta in momentul in care i se vor prezenta acuzatiile, potrivit unei declaratii citate de Mediafax."Este clar ca vine campania electorala pentru alegerile locale din 2020 si sunt o reduta pe care nu au reusit sa o distruga", mai spune Chereches.Catalin Chereches a facut o declaratie de presa luni in care a afirmat ca a primit de la mama sa o donatie in suma de 1,5 milioane de euro. Mama primarului este deputatul PNL Viorica Chereches."In 2008-2009, pe parcursul a unui an, un an si ceva, mama mea mi-a acordat imprumuturi pana la incidenta sumei de 1,5 milioane de euro.In 2009, in baza unui contract notarial, respectiv a unui act notarial de donatie, acesti bani, 1,5 milioane de euro proveniti dintr-o vanzare a unui imobil, au fost certificati ca fiind donatie", a spus Catalin Chereches.