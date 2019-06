Daniel Ghita a rabufnit dupa ultima lupta a lui Catalin Morosanu

Ziare.

Cel poreclit "The Savage Samurai" e convins ca lupta a fost aranjata, chiar daca Morosanu a ajuns la spital dupa confruntarea cu luptatorul britanic "Am primit mii de mesaje de la fanii nemultumiti de ceea au vazut seara trecuta la show-ul Petarda! Cei care acum sase luni ma jigneau si denigrau, isi cereau scuze acum si imi dau dreptate!Sportul trebuie sa ramana sport, show-ul pe bani sa ramana show! Sala mica, dar goala! Romanii incep sa aprecieze kickboxul si fac diferenta intre show si lupte cu adversari egali! Am spus ca planul de a distruge toate promotiile pentru show nu o sa functioneze, cat timp traiesc.Moro avea nevoie de 8 luni de zile sa se pregateasca pentru batranul Ghta, iar aici doar de doua luni, dupa ce nu s-a antrenat si nu s-a alimentat cum trebuie la Ferma. Ce show ieftin...", a scris Daniel Ghita pe pagina sa de Facebook.Catalin Morosanu l-a invins la puncte, joi seara, pe britanicul Daniel Sam, dupa o lupta in care au fost nu mai putin de patru knockdown-uri.A fost cea de-a 58-a lupta din cariera pentru Catalin Morosanu, ajuns la 47 de victorii si 11 infrangeri.La finalul luptei, Morosanu a anuntat ca a fost ultima sa lupta in Romania, urmand insa a mai disputa inca doua in afara inainte de a se retrage. Nici o vorba despre o posibila confruntare cu Daniel Ghita.I.G.