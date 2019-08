Eveniment sportiv spectaculos in Romania: Catalin Morosanu vs Remy Bonjasky

Ziare.

In urma cu un an, DFS organiza, la Piatra Neamt, meciul de retragere al lui Catalin Morosanu din zona Moldovei, in fata a peste 3.500 de spectatori."Faptul ca am primit atat de multa sustinere, a contat mult pentru mine in alegerea orasului pentru a doua editie din Batalia Moldovei", a explicat Catalin Morosanu.Daca in 2018 a fost propus un format cu meciuri open, practic in care categoria nu conta, de data aceasta, DFS vine cu un nou concept. O confruntare pe echipe, in care capitani vor fi doi luptatori de renume, Catalin Morosanu si Remy Bonjasky."Practic, fiecare dintre ei isi va forma cate o echipa. Vor fi cinci meciuri, iar echipa care ajunge prima la trei victorii este declarata invingatoare. Atat Catalin, cat si Remy, au libertate in a-si alege sportivii pentru o confruntare cat mai puternica", a explicat managerul Dynamite Fighting Show, Alin Huiu.Numele sportivilor care reprezinta fiecare echipa vor fi anuntate in cadrul unei conferinte de presa, care va avea loc la mijlocul acestei luni in Piatra Neamt.