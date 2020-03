Morosanu a rabufnit si ii acuza pe medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava

Ziare.

Luptatorul considera, insa, ca medicii sunt principalii vinovati deoarece au tratat pacienti infectati cu COVID-19 la cabinetele lor particulare."Situatia de la Spitalul Judetean Suceava a fost creata de medici! Multi dintre ei au cabinete particulare si au tratat pacienti care aveau coronavirus! Apoi au venit la Spitalul Judetean si au infectat pe toti colegii de munca! Spitalul luase toate masurile de protectie, dar medicii sunt principalii vinovati! Colac peste pupaza, majoritatea medicilor si-au luat concediu medical si au tratament preferential fata de oamenii de rand! Sunt pacienti care stau cate 30 la o singura toaleta! Au dat bir cu fugitii si au lasat Spitalul fara personal medical, situatia este foarte grava! Sa nu-i mai consideram eroi pe niste oameni care nici macar nu au mustrari de constiinta, singurii care au mai ramas sunt infirmierii, asistentii medicali si o parte din personalul medical""Suceava trebuie inchisa! Cine ii aprovizioneaza pe cei din carantina la domiciliu? Va spun eu: NIMENI! Baietii din inalta societate stau singuri in rezerve, iar romanul de rand sta inghesuit in paturi claie peste gramada! Cazurile sunt mult mai multe decat spune media, dar domnul fost ministru Costache s-a gandit sa testeze prima data Bucurestiul! Stati in casa dragi romani, nu e de joaca! Daca guvernul nu cumpara testere pentru toata populatia, riscam sa murim pe capete! O sa revin cu noi informati", a scris Catalin Morosanu pe pagina sa de Facebook.Pana la aceasta ora, Romania a inregistrat 24 de decese cauzate de COVID-19, dintre care 8 au fost internati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava.I.G.