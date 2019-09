Un nou conflict intre Catalin Morosanu si Daniel Ghita: Ce suma uriasa a cerut Samuraiul pentru a lupta

Ziare.

"Moartea din Carpati" il ironizeaza pe rivalul sau, spunand ca s-a luptat in ultima perioada "cu doi mosi".Totodata, Morosanu a dezvaluit si suma exagerata ceruta de Daniel Ghita pentru o lupta intre ei."El si-a facut revenirea cu doi mosi, cu Dzevad Poturak si Petr Vondracek, doi mosi care aveau 40 si ceva de ani, fratele meu! Aia veneau de la mici si bere", a spus Morosanu intr-o interventie la Gsp LIVE "In 2018, am fost primul care l-a ofertat: 'Hai, Daniel, sa ne luptam!'. El mi-a cerut o suma foarte mare, cam in jur de 100.000 de euro. E foarte mult si e un subiect sensibil, pentru ca e vorba doar de bani, la cat sa ne intelegem ca sa putem lupta unul cu altul", a mai adaugat acesta.Replica lui Daniel Ghita nu a intarziat sa vina: "Rugaminte: sa nu se mai victimizeze. Morosanu, recunoaste ca ti-e frica de mine".Catalin Morosanu are 35 de ani si a sustinut pana acum 60 de lupte in circuitul K1, dintre care a castigat 48 si a pierdut 12.De partea cealalta, Daniel Ghita (38 de ani) are 63 de lupte, dintre care 52 castigate si 11 pierdute.