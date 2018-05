Cum a reusit deputatul Mitraliera sa modifice legea in baza careia a fost condamnat - stenograme

Despre ce este vorba

(Foto: Camera Deputatilor)

Intalnirea de la DNA cu Legea transparentei

Se lauda cu calitatea de deputat

Amenintarea pe linie politica

Se lauda cu colegii din partid

"Astia de la ANI de-abia asteapta"

"Protejarea atributelor de cinste"

Apararea lui Radulescu

Ziare.

com

Conform votului electronic inregistrat oficial, proiectul a fost votat de 196 de deputati si a primit doar 59 de voturi impotriva, 4 deputati abtinandu-se. Un numar de 12 deputati liberali au votat alaturi de PSD, ALDE si UDMR, printre ei aflandu-se si Adriana Saftoiu, Mara Calista sau Viorica Chereches. Proiectul a trecut de Senat si prin urmare, daca nu va fi contestat la CCR, va ajunge la presedintele Romaniei, care va decide daca il promulga sau il retrimite la Parlament pentru reexaminare. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei a fost depus, in decembrie 2017, de catre deputatul PSD Catalin Radulescu si alti peste 100 de parlamentari PSD.In esenta, legea urmeaza sa dea voie alesilor locali - primari, viceprimari, presedinti de CJ sau vicepresedinti de CJ, consilieri locali sau judeteni - la functii si activitati in sectorul privat "care nu sunt in legatura directa" cu atributiile exercitate din demnitatea pentru care au fost alesi."Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti pot exercita functii in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa cu atributiile exercitate ca primari sau viceprimari, primar general sau viceprimari ai municipiului Bucuresti, potrivit legii", este una din modificari.Catalin Radulescu s-a intalnit pentru prima data cu Legea 161/2003 pe 3 martie 2014, atunci cand procurorii DNA l-au pus sub acuzare pentru dare de mita si pentru efectuarea de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia.Pe scurt, Radulescu era si deputat si administrator/director general al societatii Concordia Con. Strade SRL.Acuzatia de spaga avea legatura cu promisiunea lui Radulescu de a oferi 10.0000 de lei reprezentantului magazinului Dedeman din Pitesti, pentru ca acesta sa nu ridice obiectiuni privind calitatea lucrarilor efectuate la parcarea magazinului.In martie 2016, deputatul a fost condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare in acest dosar. Sentinta a ramas definitiva in decembrie 2016.In motivarea deciziei definitive, Inalta Curte a atras atentia ca Radulescu isi folosea calitatea de parlamentar si relatiile pe care le avea, atunci cand discuta cu partenerii de afaceri."Probatoriul administrat a evidentiat ca interventia inculpatului Radulescu Catalin Marian in afacerile societatii exista nu numai la nivel de imagine, prin folosirea calitatii de deputat ca mijloc de, ci si la nivel direct, prin folosirea relatiilor pe care le avea, negocierea procentelor de asociere cu tertii, stabilirea sumelor de achitat catre debitorii societatii si chiar catre salariatii societatii, deplasarea personala in teren, cum este cazul receptiei parcarii Dedeman, negocierea contractelor s.a.", a motivat Inalta Curte.Magistratii au dat exemplu, in motivarea deciziei, cum l-a amenintat Radulescu pe un partener de afaceri, uzand de calitatea sa de politician care face parte din partidul aflat la guvernare., pentru ca noi suntem la putere. Va trimiteam permanent controale de la Garda de Mediu, de la Garda Financiara, va blocam si la primarie, pana va blocam total activitatea", spunea Radulescu.Afaceristul a povestit Inaltei Curti ce ar fi riscat daca nu semna contractul cu deputatul. "Am fost nevoit sa accept efectuarea lucrarilor de catre firma Concordia, deoarece, date fiind relatiile cu care se lauda si cu care ne ameninta deputatul Radulescu. Repet, am acceptat oferta firmei urmare a amenintarilor si din dorinta de a nu intra in conflict cu acesta, respectiv de a nu le pune in practica".Martorii au declarat la Inalta Curte ca in acest caz calitatea lucrarilor facute de Concordia Con. Strade era inferioara celei stabilite in caietul de sarcini.De altfel, procurorii DNA au aratat ca deputatul Radulescu "se lauda cu relatiile si cu influenta sa politica, ori de cate ori avea ocazia". Pe 17 decembrie 2013, el l-a sunat pe Stefan Narcis Neaga, presedintele CNANDR: "Sunt cu Dan, cu Sova acum, chiar e la microfon la Parlament si mi-a zis ca maine sa fac plangere la Corpul de Control al ministrului, direct la el, pentru ca nu s-a rezolvat situatia asta nici pana acum".Faptul ca Radulescu dorea pentru firma sa obtinerea unor contracte cu orice pret, uneori chiar prin folosirea influentei politice, este confirmat si de alti martori.Potrivit interceptarilor din dosarul de la Inalta Curte, Radulescu stia ca modul in care actioneaza ca administrator la Concordia Con. Strade il situa in afara legii, data fiind incompatibilitatea impusa de legiuitor. Acest lucru reiese dintr-o discutie cu reprezentantul unei societati.Da, domn director!?Ba, nu sunt director eu, in primu' rand.Da, domnu' deputat. Ma scuzati.Multumesc frumos, ca credeam ca am ajuns director si astia de la ANI (Agentia Nationala de Integritate- n.red.) d-abia asteapta.Ma scuzati, domnu' deputat.... (n.l. neinteligibil) ... am ajuns director din nou.Ha, ha, ha.Nu sunt director, tati.Ha, haIntelegi?Nu, da' de obicei vorbesc cu directori, nu... cu deputati...Stiu, da'...Inalta Curte a atras atentia in motivarea sentintei ca atunci cand deputatul PSD a speculat notorietatea si prestigiul functiei de parlamentar in beneficiul firmei sale a perseverat "in nesocotirea normelor de drept orientate tocmai spre protejarea atributelor de cinste si onestitate specifice functiei".Magistratii au avut in vedere si maniera in care Radulescu "a initiat procesul de corupere a unui functionar sunt elemente pertinente pentru o justa individualizare, dar care nu pot fi evaluate insa izolat de restul particularitatilor cauzei".Completul de 5 judecatori a aratat ca o condamnare cu suspendare se impune in acest caz, deoarece Radulescu nu avea antecedentele penale, cariera profesionala si implicarea sa in activitatea parlamentara, "conduita buna in cadrul comunitatii din care face parte, apreciata ca atare si prin votul acordat la alegerile parlamentare, nivelul de instructie (fiind de profesie medic) ."In ultimul cuvant, in fata Completului de 5 judecatori, Radulescu a solicitat achitarea si a aratat ca este nevinovat. El a tinut sa precizeze ca in urma cu 26 de ani, ca tanar medic, si-a riscat viata in revolutia romana, iar in 2012 a si fost decorat de catre Presedintele Romaniei datorita meritelor sale deosebite in revolutia romana.Radulescu a aratat ca a primit distinctia de "Premiu de excelenta pentru cel mai bunparlamentar al Romaniei" si ca Asociatia Romana de Tineret Muntenia a cerut sa i se acorde titlul de "Personalitatea anului".In continuare, a mai explicat ca, in 4 ani de zile, nu a avut vreo absenta din Parlamentul Romaniei, avand cele mai multe initiative legislative si legi. "Mai mult decat atat, inculpatul a precizat ca este singurul parlamentar care, atat vara cat si iarna, a donat salariul sau persoanelor cu dezabilitati, persoanelor bolnave de cancer, persoanelor sarace din colegiul sau", se arata in motivarea Inaltei Curti.In plus, a mai arata ca locuieste intr-un apartament, nu a avut masina decat in leasing si nu are bani in conturi si ca a infiintat societatea comerciala familiala nu pentru a se imbogati, ci pentru a crea locuri de munca.