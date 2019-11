Deputatul Catalin Radulescu a facut scandal in Capitala, dupa ce a fost oprit de politisti pentru ca a trecut pe rosu (Video)

Sindicatul Europol: Tupeu de politician

Deputatul PSD Catalin Radulescu a trecut cu masina pe culoarea rosie a semaforului in zona Polizu din Capitala. Acesta a fost somat sa opreasca de o echipa de politisti, insa acesta nu a respectat semnalul, moment in care o masina de Politie i-a blocat drumul.Radulescu a inceput sa faca scandal, spunandu-le agentilor de la Rutiera ca el este un politician in campanie si nu trebuie sa se opreasca la semafor.Vazand ca este filmat, acesta a izbucnit, spunand ca "nu vrea sa vorbeasca cu presa" si a vrut sa demareze, in timp ce politistul i se adreseaza spunandu-i sa ramana pe loc.Contactat telefonic de Mediafax, Catalin Radulescu a spus ca, in realitate, nu a fost niciun incident si ca politistii ii sunt prieteni, ii stie din Curtea de Arges, iar el le-a spus ca pana nu pleaca jurnalistul, el nu vorbeste."Niciun fel de incident. A venit un jurnalist care probabil ca ma urmarea de undeva. Eu veneam de la Kiseleff si un oarecare jurnalist, eu nu cunosc toti jurnalistii, a vrut sa imi arate ceva de presa, eu am ramas sa vorbesc cu doi politisti, unul din Curtea de Arges, ii cunosc, doi amici de-ai mei si a aparut un jurnalist.Si am spus ca nu am ce sa vorbesc cu jurnalistii cand stau de vorba cu prieteni. Nu am vrut sa vorbesc si la un moment dat am vazut ca a plecat, dar nu stiu cine e individul asta, daca e jurnalist. A aparut asa, dintr-odata. O fi fost un securist", a spus Radulescu.Dupa cateva minute, deputatul Catalin Radulescu a revenit cu o alta declaratie. Spune ca a plecat nervos de la Kiseleff, pentru ca ar fi fost sicanat de protestatarul Marian Morosanu, zis "Ceausescu"."Veneam de la Kiseleff si acolo m-a sicanat cand am plecat faimosul Ceausescu, ca de obicei, cu injurii si cu tot felul de prostii ale lui si, la Victoriei, cand am intrat pe Buzesti, mergand spre casa, o masina a Politiei a venit in paralel si m-a rugat sa trec pe partea dreapta pentru verificare.In timp ce politistii vorbeau cu mine, a venit un jurnalist, asa a spus, ca e jurnalist. Eu am crezut ca este tot din gasca lui Ceausescu si m-am enervat, am zis ca nu am ce sa vorbesc cu niciun fel de jurnalist. (...) Politistii au asteptat sa plece, ca nu stiu cine era, dupa care si-au facut verificarea de rutina, m-au salutat, m-au si recunoscut, unul dintre baieti era din Curtea de Arges, ne-am salutat si am plecat spre casa", a declarat Radulescu.Social-democratul a precizat ca e posibil sa fi trecut pe culoarea galbena a semaforului, dar "pe galben nici nu e infractiune. Probabil ca am trecut pe galben, nu stiu".Reprezentantii Brigazii Rutiere nu au putut fi contactati pana la ora transmiterii acestei stiri pentru a-si spune punctul de vedere in legatura cu incidentul din zona Polizu.Reprezentantii Sindicatului Europol au comentat, insa, pe Facebook, incidentul in care a fost implicat Radulescu."Tupeu de politician! Deputatul Catalin Radulescu (PSD) zis si 'mitraliera' are propriile legi de circulatie pe drumurile publice. 'Politicienii in campanie nu trebuie sa opreasca la semafor', spune deputatul Catalin Radulescu, care a fost oprit in trafic de catre colegii de la Brigada Rutiera, trecand pe rosu.Tocmai cei care initiaza legi sunt primii care le incalca si, mai mult de atat, deputatul mitraliera este nimeni altul decat cel care dorea anul trecut desfiintarea radarelor, acuzand politistii ca iau spaga. Ii transmitem pe aceasta cale domnului deputat ca legea este pt toti cetatenii tarii!", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a sindicatului Europol.