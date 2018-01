Deputatul mitraliera, convins ca extraterestrii au venit la Targoviste: Numai un indolent bolnav n-ar fi pasionat de asa ceva (Video)

Ziare.

Videoclipul a devenit viral, reusind sa stranga pana acum peste 5 milioane de vizualizari, fiind postat de un utilizator anonim intr-un grup de pe Facebook "Aceasta nu este vreo gluma, vreo facatura, vreun trucaj! Oameni buni, inca imi tremura mainile din cauza emotiei... Este filmat cu telefonul modil si nici acum nu pot sa cred ca am fost martorul unei asemenea scene!", a scris internautul care a publicat imaginile pe platforma sociala.Potrivit acestuia, intamplarea ar fi avut loc in Targoviste, dar ulterior altii au localizat evenimentul si in Bacau.Videoclipul este evident trucat, asa cum arata si multe publicatii care au preluat informatia, montajul fiind unul de o foarte slaba calitate. Dar nimeni altul decat deputatul PSD Catalin Radulescu , cunoscut si drept deputatul "mitraliera", l-a distribuit nu mai putin de trei ori pe pagina sa de Facebook.Deputatul este convins ca nu suntem singuri in Univers.Contactat de jurnalistii de la Recorder.ro , Radulescu a spus ca pentru el filmarea pare reala, ba chiar a insistat ca autoritatile ar trebui sa investigheze."Mi se par verosimile imaginile, dar trebuie verificate cu specialistii. Va dati seama ca daca e adevarat ar fi bomba? Numai asta am vedea in urmatoarele saptamani la televizor", a spus deputatul PSD pentru Recorder.ro."Voi credeti ca planeta noastra e singura in Univers? Numai un indolent bolnav n-ar fi interesat si pasionat de asa ceva. Sunt convins ca sunt oameni care au intalnit astfel de cazuri, specialisti, dar nu stim noi, oamenii de rand. Trebuie sunat la Targoviste, la autoritati , la politie , nu stiu. Eu n-am informatii suplimentare", a insistat Radulescu.Catalin Radulescu este unul dintre social-democratii care au depus cele mai nocive amendamente la Legile Justitiei si modificarile Codurilor Penale. Pe 5 decembrie 2016, el a fost condamnat de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care era acuzat de dare de mita si de administrarea unei firme, fapta incompatibila cu calitatea sa de parlamentar.Ne gandim ca fara indoiala ar fi util pentru el si colegii sai ca toata atentia sa fie indreptata spre omuleti verzi in timp ce "omuletii rosii" continua asaltul asupra justitiei.