Proiectul deputatului "mitraliera" privind modificarea Codului Penal naste controverse chiar printre cei care l-au semnat

Deputatul PSD Liviu Plesoianu a scris, joi, pe contul sau de Facebook ca "Una este sa aduci completari si clarificari, dar cu totul altceva e sa modifici legea astfel incat sa nu-i mai consideri functionari publici pe parlamentari si pe presedinte. Atat parlamentarii, cat si presedintele tarii sunt si trebuie sa ramana functionari publici, aflati in slujba cetateanului care i-a ales prin votul sau!""Una s-a discutat, alta s-a depus la Parlament. In dimineata aceasta mi-am restras semnaturile de pe ambele proiecte pe care le-am semnat eu, si de la Camera, si de la Senat", a mai precizat deputatul PSD Liviu Plesoianu.Si deputatul PSD Aida Caruceru a precizat ca a fost "gresit informata" de colegul sau, Catalin Radulescu, atunci cand a discutat despre sustinerea proiectului."Eu am semnat, dar am fost gresit informata de colegul meu, Catalin Radulescu. Eu nu am semnat niciun proiect de lege care avea de-a face cu justitia. Nu stiu ce s-a intamplat acolo, dar sunt curioasa. Eu sunt plecata si nu am avut timp sa ma pun la punct cu acest lucru. Nici nu stiu la ce sa ma astept, sincer. Voi verifica si voi vedea unde a mai aparut semnatura mea. Chiar nu sustin asa ceva.", a spus Aida Caruceru.Un alt deputat PSD care a semnat proiectul, Octavian Petric, a precizat ca, in opinia sa, propunerea legislativa se refera la primarii care au facut parte dintr-un Consiliu de Administratie.Iuliu Nosa, deputat PSD, a precizat ca stie ce prevede proiectul si ca demnitarii vor raspunde pentru infractiunile prevazute de Codul Penal. "Da, stiu ce prevede proiectul. Demnitarii vor fi salarizati separat si raspunderile vor fi pe masura salarizarii. Pentru infractiunile prevazute in Codul Penal, ei vor raspunde, categoric. Sa asteptam sa vedem cum vor fi dezbaterile si cum se vor desfasura dezbaterile in Parlament, iar dupa aceea se va decide", a mai spus Iuliu Nosa.Functionarul public, in sensul legii penale, este persoana care exercita o functie publica, cu exceptia persoanelor care au fost alese in functii de demnitate publica, prevede o propunere legislativa initiata de deputatul PSD Catalin Radulescu si semnata de alti 39 de deputati PSD.Modificarea este adusa articolului 175 din Codul Penal, care priveste functionarul public, in sensul legii penale. De aici, vor fi excluse "persoanele alese in functii de demnitate publica", cum ar fi presedintele, senatorii, deputatii, europarlamentarii, dar si alesii locali. Astfel, persoanele care detin functiile enumerate mai sus nu vor mai putea fi cercetate pentru infractiuni prevazute de Codul Penal, intrucat nu vor mai fi "functionari publici", ci "persoane in functii de demnitate publica".In expunerea de motive se sustine ca Legiuitorul nu stabileste concret sfera notiunii de functionar public in Codul penal, enumerarea folosita in acest act normativ lasand loc interpretarilor. Totodata, initiatorii propunerii legislative invoca o serie de prevederi de doctrina si din Statutul functionarilor publici din care "rezulta clar" - sustin acestia - ca"Functionar public(1) Functionar public, in sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fara o remuneratie:a) exercita atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatoresti;b) exercita o functie de demnitate publica sau o functie publica de orice natura;c) exercita, singura sau impreuna cu alte persoane, in cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia".Forma pe care o doresc cei 40 de semnatari contine urmatoarele modificari la punctele a si b:"a) exercita atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatoresti sau exercita o functie publica, cu exceptia persoanelor care au fost alese in functii de demnitate publica.b)".Pe 5 decembrie 2016, Catalin Radulescu a fost condamnat de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare in dosarul in care era acuzat de dare de mita si de administrarea unei firme, fapta incompatibila cu calitatea sa de parlamentar.