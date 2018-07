"Conflictul de interese se prescrie in 3 ani. Legea lui "Mitraliera" merge la promulgare"

Ziare.

com

Proiectul a fost adoptat cu 72 de voturi "pentru" si 13 "impotriva".Proiectul merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.Faptele de incompatibilitate si conflict de interese in cazul demnitarilor si functionarilor publici se vor prescrie in termen de 3 ani de la comiterea lor, potrivit unui amendament votat marti dimineata de Comisia Juridica a Senatului.Senatorii au dat raport de admitere la initiativa legislativa care modifica Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice si completarea Legii nr.144/2007 a Agentiei Nationale de integritate.Concret, Comisia Juridica a adoptat o initiativa propusa de deputatul PSD, Catalin Radulescu, cunoscut ca "Mitraliera", care este condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert, incompatibile cu functia."Faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii lor, in conformitate cu art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil", este articolul propus de Radulescu.Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca este "ceva logic si normal" ca starea de incompatibilitate si conflictul de interese sa fie prescrise dupa trei ani de la data savarsirii lor."Se refera la o modificare la prescriptia privind codul civil, la prescriptia la trei ani a faptelor. Este ceva logic si normal. A doua chestiune este ca conflictul de interese sa nu mai fie incriminat prin pierderea mandatului, ci sa fie numai sanctionat administrativ, adica cum au si parlamentarii.Am gandit ca este o logica normala ca sa nu facem diferenta intre parlamentari si primari si, atata timp cat s-a legiferat in sensul asta pentru parlamentari, si pentru primari conflictul de interese este numai sanctionat administrativ, amenda si asa mai departe toate criteriile pe care le stiti deja", a precizat Radulescu.Acesta initiativa legislativa a fost respinsa in luna aprilie de Camera Deputatilor, unde nu a adunat suficiente voturi pentru o lege organica - doar 159 in loc de minimum 165.