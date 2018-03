Deputatul "mitraliera", dupa ce Dragnea a anuntat ca vrea mai multe femei in conducerea PSD: Eu iubesc femeile, dar chiar asa...

Ziare.

"Eu as vrea sa candidez la functia de vicepresedinte al partidului, cum am candidat si acum patru ani. Inteleg ca se va propune o modificare de statut si inteleg ca s-a propus sa fie alegeri pe regiuni si nu poti sa candidezi decat unul singur - un barbat si o femeie, pentru ca nu poate in regiunea respectiva sa dea organizatia un singur aviz decat pentru o singura persoana. Logic - foarte simplu si foarte smechereste", a declarat Catalin Radulescu, cunoscut drept "deputatul mitraliera".El a mai spus ca ar trebui organizate alegeri pe actualul statut."Eu cred ca ar trebui sa mergem pe statutul vechi al partidului, nu sa facem un statut nou, ca sa nu existe competitie in partid. Mie mi se pare firesc ca orice om sa poata candida. Ar fi limitarea candidaturilor", a adaugat Radulescu.El a acuzat si cresterea procentului de posturi de vicepresedinte alocat femeilor."Vor fi jumatate barbati si jumatate femei. Fiind opt regiuni, vor fi opt barbati si opt femei. Se mareste numarul de femei.", a mai spus deputatul PSD.El a afirmat ca o alta modificare propusa se refera la liderii organizatiilor judetene, care vor putea detine si functia de vicepresedinte la nivel national, "ceea ce nu e in regula".De asemenea, Radulescu a spus ca, in mod normal, "", de modificarile care vor fi aduse statutului partidului.Comitetul Executiv National (CEx) al PSD s-a reunit, luni, intr-o sedinta pregatitoare inaintea congresului extraordinar din 10 martie.