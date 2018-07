Comisia Juridica din Senat: Incompatibilitatile si conflictul de interese se prescriu in 3 ani. Plenul discuta astazi proiectul lui "Mitraliera"

Ziare.

Senatorii au dat raport de admitere la initiativa legislativa care modifica Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice si completarea Legii nr.144/2007 a Agentiei Nationale de integritate.Concret, Comisia Juridica a adoptat o initiativa propusa de deputatul PSD, Catalin Radulescu, cunuscut ca "Mitraliera", care este condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert, incompatibile cu functia."Faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii lor, in conformitate cu art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil", este articolul propus de Radulescu.Proiectul de lege urmeaza sa intre chiar azi la vot final in plenul Senatului, care este for decizional. Acesta initiativa legislativa a fost respinsa in luna aprilie de Camera Deputatilor, unde nu a adunat suficiente voturi pentru o lege organica - doar 159 in loc de minimum 165.