Deputatul "mitraliera" vrea ca toate dosarele penale intocmite dupa 2009 sa fie rejudecate: Au stat in puscarie oameni nevinovati

"In momentul in care noi constatam si altii din interiorul sistemului devoaleaza chestiuni atat de grave, prin care s-au cerut informatii despre toate firmele din Romania, ca sa se dea nu stiu unde, poate s-au dat afara si daca s-au dat afara e vorba de tradare nationala, e mai grav, deci cineva a vrut sa aiba toata baza de date a oamenilor de afaceri romani nativi, adica sa distrugem tot ce inseamna om de afaceri roman, sa vina strainul in tara noastra sa ia totul. Dupa care am vazut protocoale incheiate cu ICCJ. Cum putea SRI-ul? Dupa nici o minte, nici in America, nici in Europa nu se poate imagina ca SRI-ul impreuna cu procurorul putea sa incheie un protocol cu judecatorul. Deci e ceva de noaptea mintii", a declarat Catalin Radulescu.El sustine ca, "daca au existat astfel de lucruri, inseamna ca cineva si-a dorit sa faca un black list pentru tot ce inseamna oameni politici romani si oameni de afaceri romani"."Acest black list a fost semnat de anumiti indivizi, iarasi nu mai este SF si trimis spre Bruxelles, dupa care s-a luat o hotarare ca acesti oameni de pe black list sa fie distrusi. Cum? Pai, oameni din SRI sa implementeze un sistem de ascultare, dupa care, dupa ce au implementat acest sistem de ascultare, sa extraga din aceste ascultari numai ce le-a convenit lor, sa constituie un dosar tot cei de la SRI care n-aveau nici un drept legal sa faca acest lucru, deci a lipsit pur si simplu cercetarea penala, dupa care au dus dosarul sa-l dea procurorilor si procurorii sa plece la judecatori cu un biletel", a afirmat deputatul PSD, cunoscut si drept deputatul "mitraliera".Catalin Radulescu a mai spus ca va propune rejudecarea tuturor dosarelor de dupa 2009: "Daca aceste lucruri sunt clare si evidente, eu o sa propun ca toate dosarele care s-au facut dupa 2009 sa fie prin lege revizuite. Judecatorii onesti, care au acest drept constitutional inamovibil sa judece dupa probe si nu dupa ce se da de unii sau de altii, trebuie sa ia fiecare dosar, cu calm, cu intuitie, cu probe si trebuie rejudecat fiecare dosar.Au intrat oameni in puscarie, care poate sunt nevinovati, alti oameni au fost condamnati la cinci ani, la sase ani, la sapte ani, la opt ani, in anii anteriori si acum la Inalta Curte, la completul de cinci, sunt achitati pe banda rulanta, dar intre timp oamenii aia si-au pierdut familii, si-au pierdut afaceri, si-au pierdut prestigiu, si-au pierdut onoare (...), atunci noi avem un singur lucru de facut, ca sa depistam si sa aratam poporului roman ce a facut aceasta politie politica in acesti ani de zile si sa indreptam legislatia, pentru asta suntem trimisi".