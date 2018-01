Europarlamentar PSD, despre nominalizarea Vioricai Dancila: Cei din PE nu o stiu nici dupa 9 ani, au fost efectiv socati

Ziare.

com

"M-a surprins pe mine, ne-a surprins pe toti cei din Parlamentul European, romani si straini deopotriva (...). Vorbesc de europarlamentari din toate tarile, care au lucrat cu Viorica Dancila sau care o stiu cat de cat.(...)., persoana pe care si-a dorit s-o impuna imediat dupa Sevil Shhaideh si nu a reusit", a declarat Catalin Ivan la RFI Catalin Ivan este de parere ca Viorica Dancila "nu va conduce nici macar o secunda Guvernul"."Faptul ca Mihai Tudose a fost obligat sa plece, iar Viorica Dancila, de fapt Liviu Dragnea, ca, ceea ce este foarte periculos pentru democratia din Romania, iar vestea proasta ca vor ramane peste 80% din oameni acolo, practic toti oamenii lui Liviu Dragnea, acei incompetenti in marea lor majoritate, adusi de la Teleorman doar pe criteriul obedientei".Pentru Ivan, faptul ca Guvernul va ramane in "structura mamut" este o veste proasta. "Eu cred ca vestea proasta este ca pana la urma vor ramane toate portofoliile si Guvernul va ramane in structura aceasta mamut. Eu am sustinut demersul facut de Mihai Tudose, pentru ca eu chiar cred ca avem nevoie de un Guvern mai suplu, de ministri mai putini, de o echipa mai performanta".