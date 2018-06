Fostul senator Catalin Voicu a fost condamnat definitiv la 7 ani de inchisoare cu executare

Inculpatii

Acuzatiile

Ziare.

com

Instanta a respins apelurile declarate de inculpati si de procurorii DNA, mentinand sentinta pronuntata de Tribunalul Bucuresti in anul 2017.Initial, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Catalin Voicu, in februarie 2017, la cinci ani inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu intr-un dosar in care este acuzat de interventii la conducerea Electrica si Electrica Serv pentru ca o firma sa primeasca preferential contracte.Instanta de fond a constatat, insa, ca fapta de care este acuzat Catalin Voicu este concurenta cu cea pentru care fostul senator a fost condamnat in anul 2012 la sapte ani de inchisoare si a dispus ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv de sapte ani inchisoare, la care se adauga interzicerea unor drepturi pe o perioada de trei ani.Instanta a mentinut si confiscarea de la acesta a sumelor de 200.000 euro si 119.000 lei.Tribunalul Bucuresti a mai decis ca inculpatii din acest dosar sa plateasca in solidar catre SC Servicii Energetice Moldova SA despagubiri civile de 5.284.893 de lei, echivalentul a 1.391.339 euro.In noiembrie 2014, Catalin Voicu, fost consilier prezidential, ulterior deputat si senator, a fost trimis in judecata de DNA pentru complicitate la abuz in serviciu. Alaturi de el, au fost deferiti justitiei Nicolae Coroiu, fost director general al SC Electrica SA; Petru Andronache, la data faptelor director comercial al Sucursalei de Intretinere si Servicii Energetice (SISE) Moldova; Radu Dan Floarea, actionar majoritar la SC Tech Safety SA; Ion Dumitru Maruta, actionar si administrator al SC Tech Safety SA."In calitate de director general al SC Electrica SA, inculpatul Coroiu Nicolae, in perioada 2004-2005, a dispus functionarilor din subordine, iar inculpatul Andronache Petru, director comercial al SISE Moldova, a actionat in consecinta, in vederea efectuarii de achizitii publice de echipament individual de protectie si echipament de lucru in valoare totala de 14.750.685 lei (fara TVA) de la SC Tech Safety SA, fara a exista necesitatea acestor achizitii, la un pret supraevaluat si cu incalcarea prevederile OUG 60/2001 modificata si a regulamentelor interne", sustinea DNA.DNA preciza ca, in vederea realizarii achizitiilor respective, nu s-a organizat sau derulat vreo procedura de achizitie publica, furnizorul a fost desemnat prin incredintare directa, fara a exista vreo selectie si nu a existat o negociere, pretul fiind supraevaluat si stabilit potrivit propriilor interese ale furnizorului."Produsele au fost livrate de SC Tech Safety SA in aceeasi perioada, incheindu-se 77 de contracte si emitandu-se facturile care erau achitate, in mod nelegal, in regim de urgenta", mai spun procurorii.Anchetatorii aratau ca directorul general Nicolae Coroiu a semnat 48 de ordine de plata catre furnizorul SC Tech Safety SA, cauzand un prejudiciu SC Servicii Energetice Moldova (ca succesor in drepturi si obligatii al Electrica SA, respectiv Electrica Serv SA) in valoare de 5.284.892 lei, echivalent cu 1.391.339 euro.Suma reprezinta diferenta de pret intre valoarea de cumparare si valoarea de revanzare practicate de furnizorul Tech Safety SA in relatia cu SC Servicii Energetice Moldova SA.Petru Andronache este acuzat ca a vizat pentru conformitate 158 de facturi, desi acestea nu corespundeau in totalitate cu produsele contractate.Totodata, procurorii sustin ca Andronache a efectuat si plati, prin semnarea a cinci ordine de plata, inlesnind astfel realizarea scopului urmarit de superiorii sai, si anume efectuarea de plati in sume importante catre SC Tech Safety SA.In ceea ce-l priveste pe Catalin Voicu, DNA arata ca in perioada 2004-2005, uzand de calitatea de consilier la Administratia Prezidentiala si ulterior deputat, in scopul de a sprijini firma SC Tech Safety SA, a intervenit, in doua randuri, pe langa functionari din cadrul Electrica SA, Electrica Serv SA pentru ca firma SC Tech Safety SA sa fie favorizata.Voicu ar fi solicitat in interventii directe la directorul general al Electrica SA, Coroiu Nicolae, si la directorul economic al Electrica Serv SA acordarea de contracte firmei SC Tech Safey SA pentru livrarea de produse din domeniul protectiei muncii, in conditiile in care societatile beneficiare (Electrica SA, Electrica Serv SA, SISE Moldova) aveau produse pe stoc peste necesar si la preturi supraevaluate de la acelasi furnizor."Prin aceste interventii, Voicu Catalin a inlesnit infractiunea de abuz in serviciu savarsita de functionarii din cadrul Electrica SA, Electrica Serv SA, SISE Moldova, facilitand producerea prejudiciului de 5.284.892 lei, echivalent cu 1.391.339 euro", mai afirma DNA.Radu Dan Floarea este acuzat ca, in perioada 2004-2005, in calitate de actionar al SC Tech Safety SA, impreuna cu administratorul Ion Dumitru Maruta si in intelegere cu directorul general al Electrica SA, Nicolae Coroiu, si cu Catalin Voicu, stiind ca nu s-au organizat proceduri de achizitie publica, a efectuat livrari de produse catre SISE Moldova in cantitati foarte mari (14.750.685 lei fara TVA), cu preturi la care s-au practicat adaosuri comerciale pana la 2.490,93%, in scopul obtinerii de foloase patrimoniale, prin aceasta inlesnind cauzarea unui prejudiciului mentionat.