CCR decide miercuri asupra interzicerii de a organiza un referendum simultan cu alegerile europarlamentare

Pe data de 12 februarie, CCR a decis preschimbarea termenului de dezbatere a sesizarii de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis privind legea care interzice organizarea referendumului odata cu europarlamentarele din 6 martie in 27 februarie.Pe 17 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea acesti legi. Mai exact, este vorba despre legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala care a fost transmisa de Parlament pentru promulgarea de catre presedintele Klaus Iohannis la finalul lunii decembrie a anului trecut.Seful statului a argumentat, in sesizarea transmisa Curtii Constitutionale, ca o asemenea norma legislativa care interzice organizarea unei consultari populare odata cu desfasurarea alegerilor europarlamentare incalca prevederile constitutionale.Presedintele aminteste ca Legislativul a incercat de mai multe ori, prin proiecte de lege, sa interzica organizarea referendumurilor la aceeasi data cu desfasurarea alegerilor in PE, care au fost declarate neconstitutionale de catre CCR."Autoritatea legiuitoare este libera sa opteze pentru orice solutie legislativa in materie referendara, insa fara a interfera cu competentele celorlalte autoritati publice in acest domeniu, precum si fara a le modifica statutul constitutional ori atributiile prevazute in Legea fundamentala. Or, norma prin care se interzice organizarea de referendumuri la aceeasi data cu data desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European afecteaza norme si principii constitutionale", arata presedintele Iohannis in sesizarea depusa la CCR.In legatura cu organizarea referendumului cu privire la probleme de interes national, acest drept este exclusiv al presedintelui tarii, iar prevederile se gasesc in art. 80 din Constitutie. De asemenea, la art. 90 in Legea fundamentala este prevazut ca "Presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la probleme de interes national".Prin urmare, seful statului invoca faptul ca modificarea legislatiei electorale incalca mai multe decizii anterioare ale Curtii Constitutionale.