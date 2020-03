CCR explica de ce a respins OUG pe anticipate: Afecteaza drepturile electorale si incalca recomandarile Comisiei de la Venetia

"Se eludeaza scopul infiintarii circumscriptiilor"

Nu poti candida ca edil si ca parlamentar!

Legea, schimbata cu un an inainte de alegeri

Incalca recomandarile Comisiei de la Venetia

Neconstitutionala in ansamblul sau

Ziare.

com

CCR a constatat joi ca OUG 26/2020 care reglementa desfasurarea alegerilor parlamentare anticipate, in ansamblul sau , contravine dispozitiilor art. 115 alin. (6) din Constitutie.Este vorba de prevederea potrivit careia: Ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica.Decizia a fost luata cu majoritate de voturi.Criticile CCR vizeaza mai multe aspecte.Unul aspect se refera eliminbarea conditiei restrictive, care ii permite astfel alegatorului sa voteze in orice sectie de votare, independent de circumscriptia electorala unde isi are domiciliul sau resedinta, "Aceasta prevedere incalca drepturile fundamentale consacrate de art.36 si art.37 din Constitutie, sustine CCR.De asemenea, posibilitatea organizarii simultane a alegerilor parlamentare anticipate si a alegerilor locale generale din anul 2020 incalca dreptul de vot al cetateanului, prevazut de art.36 din Constitutie, ".""Dispozitiile criticate incalca si dreptul persoanei de a fi aleasa, prevazut de art.37 din Constitutie, intrucat inlatura posibilitatea unei persoane de a candida in acelasi timp pentru o functie electiva locala (primar, consilier local, consilier judetean) si pentru o functie electiva nationala (deputat sau senator)," mai arata CCR.In continuare, mai explica CCR, avand in vedere ca actualul Parlament si-a inceput mandatul in urma alegerilor desfasurate la 11 decembrie 2016, iar potrivit dispozitiilor art.63 alin.(1) din Constitutie, Camera Deputatilor si Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, Curtea a retinut ca adoptarea actului normativ prin care se aduc modificari legii privind alegerea Parlamentului Romaniei s-a realizat cu mai putin de un an inaintea alegerilor pe care le reglementeaza."Mai mult, tinand cont de faptul ca obiectul reglementarii - "unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate", a carui incidenta, prin ipoteza, este anterioara datei la care expira mandatul actualului for legislativ, deci anterioara lunii decembrie a anului 2020, este evident ca modificarea se realizeaza cu si mai putin timp inainte de organizarea acestor alegeri," motiveaza CCR.De asemenea, Curtea a constatat ca modificarile adoptate au o relevanta semnificativa in procesul de organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul Romaniei, reglementand elemente esentiale ale legii electorale:"Prin urmare, avand in vedere ca sunt intrunite ambele aspecte care atrag incidenta principiului securitatii juridice, Curtea a constatat ca, prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.26/2020,," explica judecatorii constitutionali.CCR mai motiveaza ca dispozitiile OUG incalca art.1 alin.(3) si (5), art.36, art.37 si art.61 alin.(1) din Constitutie, lipsind de legitimare si reprezentativitate mandatul de parlamentar."Curtea a observat ca actul normativ al legiuitorului delegat afecteaza drepturile electorale ale cetatenilor, precum si regimul constitutional al Parlamentului.," conchide CCR.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camereale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului.