Avocatul ex-sotiei lui Dragnea ii cere lui Ciorbea sa sesizeze CCR: Toti condamnatii completurilor de 5 sa aiba dreptul la contestatie in anulare

Astfel, toate persoanele condamnate de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte, din 2014 pana in prezent, sa poata face o contestatie in anulare impotriva acestor sentinte.Termenul de introducere a contestatiei in anulare este stabilit in articolul 428 din CPP: "Practic de prevederile deciziei CCR, privind constituirea completurilor de 5 judecatori, pot beneficia doar persoanele condamnate in aceasta vara, potrivit Codului de Procedura Penala.Trebuie spus ca Toni Neacsu a fost condamnat el insusi in martie 2015 de un complet de 5 judecatori la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care era acuzat ca in perioada in care a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a incasat nejustificat salariu si diurna in valoare de aproape 67.000 de lei."In motivare am plecat de la efectele Deciziei CCR nr. 685/2018 si de la tratamentul juridic diferentiat si discriminatoriu in care se afla persoanele care au fost condamnate si executa pedepse pronuntate de Completele de 5 judecatori de la ICCJ in perioada 1 februarie 2014 si pana in prezent", arata Neacsu, intr-o postare pe Facebook.Adrian Neacsu a numarat cel putin 350 de decizii luate de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte."Dreptatea ar trebui sa fie aceeasi pentru toti cei condamnati prin hotararile judecatoresti pronuntate de completele de 5 judecatori de la ICCJ in materie penala de la 1.02.2014 pana in prezent.Am numarat cel putin 350 de hotarari judecatoresti. Toate sunt nule absolut, prin incalcarea normelor de ordine publica privind formarea completelor si nerespectarea garantiilor fundamentale, si elementare de altfel, privind dreptul la un proces echitabil, sub aspectul asigurarii garantiilor obiective de impartialitate a instantelor.Deocamdata legea produce reparatii, doar in sensul rejudecarii apelurilor de o instanta legala, o sansa enorma de altfel, doar pentru cei care au norocul sa se afle in termenul de exercitare a contestatiei in anulare. Sansa la o justitie corecta depinde de norocul pe care il ai sau nu sa ti se fi comunicat hotararea judecatoreasca nula", scrie fostul membru CSM, pe Facebook.I.S.