Avocatul Poporului ataca la CCR prevederile privind constituirea completurilor de 3 judecatori de la Inalta Curte

Concret, Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la mai multe articole din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Este vorba de articolele 19 alin. (3), art. 29 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. c) si art. 52 alin. (1).Cererea Avocatului Poporului vine dupa ce CCR a constatat in luna iulie ca completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte au fost constituite nelegal.Potrivit motivarii CCR, Consiliul Superior al Magistraturii si Colegiul de conducere al Inaltei Curti ar fi trebuit sa elaboreze un set de reguli care sa garanteze specializarea completurilor de 3 judecatori de la Inalta Curte care judeca dosare de coruptie, atata timp cat in Romania "legea a instituit completuri specializate", ceea ce inseamna ca "judecatorii sunt si trebuie sa fie specializati".Potrivit cererii de chemare in judecata, aceste articole incalca Constitutia.Astfel, Avocatului Poporului solicita CCR admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, invocand mai multe argumente. Renate Weber atrage atentia asupra caracterului de act administrativ al actelor colegiilor de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si instantelor."Intrucat actul astfel adoptat este unul administrativ, coninutul sau nu poate viza aplicarea si interpretarea legii de procedura; or, modul de desemnare a membrilor completurilor tine tocmai de aplicarea nomelor metodologice", explica Avocatul Poporului.Potrivit cererii trimise la CCR, in acest caz este incalcat dreptul la un proces echitabil."Incalcarea prevederilor legii referitoare la compunerea completului de judecata exprima o exigenta de ordine publica, a carei incalcare atrage nulitatea absoluta a actelor pronuntate de acesta", sustine Renate Weber.Avocatul Poporului arata ca nu ar fi fost respectata obligatia de legiferare prin lege organica, in privinta organizarii si functionarii completelor, ca structuri componente necesare organizarii si functionarii instantelor.De asemenea, ar fi fost incalcat caracterul general obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale.I.S.