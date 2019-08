Cartele PrePay doar cu buletinul: Aceeasi masura a fost declarata neconstitutionala in urma cu 5 ani. S-a schimbat ceva?

Cine vinde cartelele? Ne vom da datele vanzatorului de la chioscul de ziare?

Ordonanta este neconstitutionala si pe procedura

Avocatul Poporului: Varianta pe care noi am vazut-o ne arata ca nimic din ce a cerut CCR nu s-a modificat

O astfel de masura a fost declarata insa neconstitutionala de catre CCR, in 2014 , pe motiv ca dispozitiile sale nu au un caracter precis si previzibil.Curtea Constitutionala explica in acel moment ca modalitatea prin care sunt obtinute si stocate datele de identificare ale utilizatorilor nu genereaza garantii suficiente care sa permita asigurarea unei protectii eficiente a acestora fata de riscurile de abuz sau de orice accesare si utilizare ilicita.Intrebarea care se pune este ce s-a schimbat intre timp si ce sanse sunt ca noile prevederi sa treaca un eventual control de constitutionalitate.Momentan, forma exacta a ordonantei de urgenta nu este cunoscuta, pentru ca nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial. Dar, daca actul normativ va arata exact ca proiectul pus in dezbatere in urma cu aproape 3 saptamani, acesta nu este constitutional, atrag atentia fostul presedinte CCR, Augustin Zegrean, directorul executiv APADOR-CH, Georgiana Gheorghe, precum si Avocatul Poporului, Renate Weber.Si asta pentru ca nu se specifica, cu claritate, cine colecteaza datele personale ale abonatilor, ce se intampla cu ele, cum sunt stocate, care este modul prin care vor fi distruse. Mai mult, ordonanta ar fi neconstitutionala si pentru ca, potrivit Constitutiei, nu se pot adopta OUG in domenii ce afecteaza drepturi si libertati.In 2014, CCR arata, in motivarea deciziei de a declara neconstitutionala legea privind vanzarea cartelelor doar cu buletinul, ca aceasta nu reglementeaza o procedura clara care sa asigure ca nu vor fi incalcate drepturile fundamentale privind respectarea vietii private, a familiei, a domiciliului si a corespondentei.In acea lege nu se specifica ce se va intampla cu datele personale ale detiantorilor de cartela, cine le va stoca, cum vor fi stocate, cat timp si cum vor fi apoi distruse,Si, spune el, nici proiectul pus in dezbatare de guvern nu respecta cerintele de atunci ale CCR. Iar daca ordonanta de urgenta nu a suferit modificari in momentul in care a fost adoptata de guvern, nu va fi nici de aceasta data constitutioanala."Problemele au fost tocmai datele personale, pentru ca legea de atunci nu prevedea ce se intampla cu datele pe care ei ti le iau cand cumperi cartela. Asta a fost problema atunci, nu ca nu ar fi vrut CCR sa se vanda cartelele cu buletinul., trebuie sa scrie in ordonanta cat se pastreaza datele pesonale, unde se pastreaza si cum se distrug", ne-a explicat Augustin Zegrean.In momentul de fata, cartelele PrePay se vand si la magazinele alimentare sau la chioscurile de ziare, iar vanzatorii nu au dreptul de a prelucra datele cu caracter personal.In proiectul pus in dezbatere, scrie ca "Furnizarea serviciilor de comunicatii electronice la puncte mobile, pentru care plata se face in avans, se realizeaza, in conformitate cu prevederile prezentului capitol, numai dupa ce furnizorul a colectat, prin intermediul unui formular in format fizic sau electronic, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM".Asadar, nu se specifica in mod clar cine colecteaza aceste date care ajung apoi la furnizorii de telefonie mobila. Si daca nici in ordonanta nu va fi clarificat acest lucru, va fi o problema de constitutionalitate."Intre timp, a aparut si un regulament european cu datele cu caracter personal. Nu este o gluma. Daca ei in ordonanta respecta toate dispozitiile din regulamentul european privind datele cu caracter european este bine. Dar asta inseamna ca nu oricine poate vinde cartele.Ma trezesc apoi ca ma judec in America pentru furt de identitate. Trebuie sa respecte toate acestea si apoi va trece si de CCR, daca va ajunge vreodata acolo.Trebuie sa se vanda acolo unde sa vand si telefoanele. Dar daca nu respecta toate acestea, ordonanta va pica iar la CCR. Mai ales ca avem deja precedent", a subliniat Augustin Zegrean.Aclasi lucru ni l-a spus siprecizand ca proiectul nu cuprinde prevederi clare privind persoanele care vor colecta datele noastre personale."Nu sunt suficiente aceste garantii din proiect.Nu scrie in proiect cine ve putea vinde cartelele. Trebuie sa fie reglementat foarte clar care sunt entitatile, persoanele autorizate sa vanda cartelele si daca acest lucru nu este clar, oricine poate face asta cu riscul de a face orice cu datele noastre personale. CCR a spus toate aceste lucruri si ele ar fi trebuit sa fie avute in vedere cand s-a elaborat acest act normativ. Vom vedea care este textul atunci cand va fi publicat in Monitorul Oficial",Directorul executiv APADOR-CH, Georgiana Gheorghe, a subliniat ca, oricum, ordonanta care prevede cumpararea cartelelor PrePay doar cu buletinul este neconstitutionala, indiferent de prevederile pe care le contine.Si asta pentru ca, potrivit articolului 15 din Constitutie, nu se pot adopta ordonante de urgenta in domenii ce afecteaza drepturi si libertati. Iar aceasta OUG, spune Georgiana Gheorghe, afecteaza drepturi si libertati.si ramane sa vedem ce contine, daca este varianta publicata pentru dezbatere ori s-au facut adaugiri, dar este neconstitutionala pentru caSi ma refer doar la acea parte din OUG care reglementeaza plata cu buletinul pentru cartelele PrePay.Este vadit neconstitutionala pentru ca exista articolul 15, care spune clar domeniul in care nu pot fi adoptate OUG si desigur ca orice ar contine ordonanta, forma anuleaza fondul.", a atras atentia directorul executiv al APADOR-CH.In acelasi timp, Georgiana Gheorghe subliniaza ca guvernul nici macar nu a luat in calcul impactul economic pe care il va avea aceasta ordonanta de urgenta."Pentru a fi prevenite apeluri abuzive la 112 pot fi luate alte masuri decat de a colecta date personale ale 10 milione de persoane care au astfel de cartele. Plus ca mai exista considerente de ordin economic. Nu a fost facut niciun studiu de impact cu privire la consecintele economice ale acestei OUG", a precizat directorul executiv al APADOR-CH.La randul sau, Avocatul Poporului, Renate Weber, a precizat ca asteapta sa vada forma finala a ordonantei de urgenta, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, iar apoi va decide daca o va ataca la CCR. Fiind OUG, ea poate fi atacata doar de Avocatul Poporului la Curtea Constitutionala."Avocatul Poporului a mai sesizat Curtea Constitutionala cu exceptie de neconstitutionalitate. CCR are o decizie in acest sens care se refera mai ales la stocarea datelor si folosirea datelor: unde, cine le foloseste si pentru ce anume si pentru ce perioada de timp. Trebuie sa vedem daca ceea ce a zis CCR in acea decizie a fost respectat sau nu", a declarat, miercuri, Renate Weber, intr-o conferinta de presa.Insa, Avocatul Poporului a precizat ca a vazut o varianta a OUG privind cartelele PrePay in care nu era prevazut ceea ce decisese Curtea Constitutionala."Noi am participat la o dezbatere acolo. Nu am avut cand - pentru ca abia ieri a fost adoptata - trebuie sa vedem exact textul din Monitorul Oficial.", a subliniat Weber.