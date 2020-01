CCR dezbate azi sesizarea Avocatului Poporului cu privire la Codul Administrativ

Ziare.

com

Renate Weber considera ca nu se justifica urgenta adoptarii acestui document, care "tinde la inversarea raporturilor constitutionale dintre Parlament si Guvern". In plus, Avocatul Poporului vorbeste despre "fragilizarea statutului membrilor Guvernului si a institutiei in ansamblu", prin inlaturarea conditiei incompatibilitatii.In 28 august 2019, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, invocand in principal trei motive.Primul dintre acestea este ca OUG contravine art. 115 alin. (4) din Constitutie, deoarece nu raspunde exigentelor Constitutiei privind delegarea legislativa, astfel cum aceasta a fost dezvoltata prin jurisprudenta Curtii Constitutionale.Totodata, Avocatul Poporului considera ca OUG 57/2019 contravine prevederilor constitutionale ale art. 69 privind mandatul reprezentativ, ale art. 109 referitoare la raspunderea membrilor Guvernului si ale art. 111 alin. (1) privind controlul parlamentar al activitatii Guvernului.In plus, Codul Administrativ contravine art. 115 alin. (6) din Constitutie, intrucat afecteaza regimul institutiilor fundamentale ale statului, in speta Guvernul. Codul Administrativ a fost adoptat prin ordonanta de urgenta si a fost modificat, la doar o saptamana, tot prin OUG Actul normativ a starnit critici din partea Opozitiei, a unor organizatii sindicale si a unor organizatii civice.Documentul prevede, printre altele, indemnizatii de varsta pentru primari, dar si faptul ca presedintele are la dispozitie doar zece zile pentru a raspunde in cazul remanierilor guvernamentale.