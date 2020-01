CCR discuta abia pe 18 martie eliminarea pensiilor speciale. Pana atunci, e haos in instante

Sesizarea CCR

Este vorba despre un termen foarte mare, de aproape 6 saptamani, in contextul in care adunarile generale ale judecatorilor de la mai multe instante, inclusiv de la curti de apel sau tribunale din tara, si-au suspendat activitatea si solutioneaza doar cauzele urgente.Acestea sunt:- In materie civila: ordonanta presedintiala, masuri asiguratorii, suspendare provizorie executare, rapiri internationale de copii, plasamente, adoptii, custodii publice, declarare ca indezirabili- In materie penala: cauzele in care sunt inculpati sub imperiul masurilor preventive, cauze de competenta judecatorului de drepturi si libertati.Pe de alta parte, sindicatele personalului auxiliar din Justitie s-au asociat protestelor initiate de magistrati. Astfel, programul cu publicul si activitatea grefierilor din mai multe instante si parchete a fost redusa.Inalta Curte a decis, miercuri seara, sa sesizeze CCR in legatura cu legea de eliminare a pensiilor speciale, precizand ca sesizarea vizeaza "actul normativ in intregime"."Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei pentru controlul constitutionalitatii, inainte de promulgare, a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale, adoptata prin vot final in sedinta Camerei Deputatilor din 28 ianuarie.Sesizarea de neconstitutionalitate priveste actul normativ in intregime, retinandu-se de catre Sectiile Unite atat vicii de neconstitutionalitate de natura extrinseca, cat si intrinseca", se arata in comunicatul remis dupa sedinta Sectiilor Unite unite ale ICCJ.