15.000 de membri Declic cer Avocatului Poporului sa sesizeze CCR pe Codul Administrativ

"Controversele privind pensiile speciale ale primarilor si pericolul iminent pentru patrimoniul local obliga Avocatul Poporului sa dea curs cererii societatii civile de a trimite Codul la controlul constitutional. In lipsa unei actiuni ferme, in forma actuala a Codului, toti sefii din administratia locala vor primi pensii pentru care nu au cotizat.Prevederea li se aplica tuturor primarilor si viceprimarilor care au ocupat aceste functii incepand cu 1994. De pensii speciale vor beneficia chiar si alesii locali condamnati definitiv, cu exceptia faptelor de coruptie", se arata intr-un comunicat al Comunitatii Declic.Potrivit sursei citate, noul Cod "pune in pericol" si patrimoniul unitatilor administrativ-teritoriale. "Unul dintre cele mai controversate articole este cel care prevede ca deciziile privind patrimoniul pot fi luate doar prin votul a 50%+1 din numarul consilierilor locali in functie, nu prin votul a doua treimi, ca pana acum", mentioneaza Declic.Cei 15.000 de cetateni care au semnat petitia "Renate Weber, fii avocatul poporului, nu al baronilor locali" solicita un raspuns clar si ferm din partea Avocatului Poporului, care de aproape 2 luni sustine ca analizeaza OUG prin care a fost emis noul Cod Administrativ, releva sursa citata.Conform unui calcul independent facut de Catalin Tenita, de la Geeks for Democracy, pensiile speciale pentru sefii din administratiile locale ar putea ajunge anual la 120 de milioane de euro, "o suma colosala pe care Guvernul ar putea sa o foloseasca pentru construirea de spitale sau sute de scoli", a adaugat Comunitatea Declic.Avocatul Poporului comunica pe 19 iulie ca examineaza prevederile Codului administrativ continute in OUG 57/2019, iar concluziile analizei de constitutionalitate vor fi comunicate atat petentilor, cat si societatii civile."Avocatul Poporului examineaza constitutionalitatea actului normativ criticat, din perspectiva rolului sau constitutional de aparator al drepturilor si libertatilor persoanelor. Analiza sesizarilor prin care sunt invocate argumente de neconstitutionalitate extrinseca si intrinseca presupune parcurgerea unui act normativ extrem de complex (638 de articole prin care sunt aduse modificari consistente cadrului legal) si identificarea eventualelor vicii de constitutionalitate prin raportare la legislatia incidenta asupra careia opereaza modificari actul normativ. Este o activitate laborioasa, care necesita timp, cu atat mai mult cu cat presupune si analiza jurisprudentei Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului", preciza AP.