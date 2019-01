A picat la CCR legea lui Dragnea si Tariceanu pe desecretizarea protocoalelor

Sesizarea lui Iohannis

Prin urmare, dupa decizia de miercuri a judecatorilor Curtii Constitutionale,, initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu,"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectiile de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind declasificarea unor documente, in ansamblul sau, este neconstitutionala", se arata in minuta CCR.Curtea a retinut ca actul normativ criticat este de natura a contraveni dispozitiilor art.1 alin. (4) din Constitutie referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, Parlamentul intrand in sfera de competenta a autoritatii executive, singura autoritate publica cu atributii in organizarea executarii legilor."In raport de aceasta solutie, care vizeaza legea in ansamblul sau, Curtea nu a mai analizat celelalte critici de neconstitutionalitate formulate", se mai arata in minuta CCR.Pe 7 decembrie, presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu Legea care prevede declasificarea hotararii CSAT Proiectul, initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, carora li s-a alaturat si deputatul PSD Mircea Draghici, prevedea desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si DNA, astfel incat, apoi, persoanele care se considera prejudiciate sa poata cere revizuire de sentinte, anulare de probe si despagubiri.Atat Dragnea, cat si Tariceanu ar fi beneficiat direct de acest lucru. Liviu Dragnea ar fi putut cere revizuirea condamnarii in dosarul Referendumului si ar fi afectat si desfasurarea procesului in cazul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, unde seful PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare.Totodata, in sute de dosare de coruptie solutionate cu sentinte definitive s-ar fi putut cere revizuirea.De asemenea, pe 20 noiembrie, CCR a fost sesizata, cu doua obiectii de neconstitutionalitate, de catre PNL-USR si de catre ICCJ, asupra acestei legi