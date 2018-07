Actiune fara precedent la CCR: Stam la coada pentru Democratie. Noi, cetatenii, nu suntem pregatiti sa ne dam batuti UPDATE

UPDATE 12:15

Comisia speciala Iordache si-a depasit mandatul

Procedura legislativa urmata este profund defectuoasa

Calitatea legii este profund criticabila

Vointa legiuitorului este contrara interesului public

Campania a fost organizata de comunitatea, care numara sute de mii de romani din tara si din strainatate, iar actiunea va incepe joi, 12 iulie, la ora 12, in fata CCR, si s-ar putea intinde pe cateva ore, se arata intr-un comunicat remis"Parlamentarii puterii duc zilele acestea o batalie crancena pentru a transforma Romania, din nou, intr-o. Graba si incrancenarea cu care amendeaza, carpesc si voteaza legi ne-ar putea face sa credem ca nimic nu-i mai poate opri.", a declarat Roxana Pencea Bradatan, campaigner Declic, comunitate apolitica.- Cateva zeci de persoane au raspuns invitatiei de a participa la aceasta actiune si s-au prezentat la Palatul Parlamentului, in cadrul caruia este si sediul CCR. Cei prezenti s-au legitimat si au intrat in grupuri in cladire. Se transmite live pe Facebook, iar televiziunile de stiri ii intervieveaza pe cei care "stau la coada pentru democratie".Concret, acesti membri ai societatii civile au discutat cu specialisti in drept despre modul prin care pot combate modificarile controversate facute recent la Codul de Procedura Penala, iar concluzia a fost ca "cetatenii pot participa in calitate de 'prieteni ai curtii', la luarea unei decizii".Prin urmare, va fi depus un "", instrument prin care intermediul caruia poate fi argumentata neconstitutionalitatea unora dintre prevederile recent adoptate de Parlament."Am redactat o astfel de interventie in colaborare cu specialisti in drept si vrem sa o trimitem catre CCR. Nu una sau doua organizatii, ci mii de cetateni. Aceasta interventie, realizata cu ajutorul expertilor, explica de ce", a mai explicat Roxana Pencea Bradatan.Toti cei care vor sa se implice sunt invitati sa completeze, sa semnezesi apoi sa il trimita prin posta sau fax la CCR, sau sa il depuna personal la registratura astazi, la ora 12."Noi, cetatenii, nu suntem pregatiti sa ne dam batuti", subliniaza autorii initiativei.In documentul transmis CCR sunt invocate mai multe argumente, printre care:"Cand o astfel de lege este adoptata doar pentru a proteja infractorii, cand are loc un simulacru de dezbatere, atunci inseamna ca parlamentarii nu legifereaza, ci ei uzurpeaza o functie esentiala apartinand unui Parlament autentic prin care se exercita suveranitatea poporului", se mai arata in documentul prin care li se cere judecatorilor CCR sa admita sesizarile de neconstitutionalitate depuse.Aceasta actiune in premiera vine in continuarea protestelor care s-au desfasurat in tara si in strainatate, si are loc cu doar o saptamana inainte ca judecatorii Curtii sa dezbata sesizarile depuse de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL si USR pe proiectul de lege care modifica Codul de Procedura penala.In plus, presedintele Klaus Iohannis a depus propria sa sesizare de neconstitutionalitate pe acest proiect, ea urmand sa fie dezbatuta de CCR pe 25 septembrie, inainte insa ca membrii Comisiei de la Venetia sa se poata pronunta pe solicitarile adresate de la Bucuresti.