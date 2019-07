Analiza Ziare.com: Peste 150 de persoane din dosare de mare coruptie vor fi afectate de decizia CCR privind completurile specializate

Dosarele, la completurile de 5 judecatori

Peste 150 de persoane si mai multe firme sunt judecate in aceste cazuri: parlamentari, ministri, inalti magistrati, primari sau fosti sefi de consilii judetene.Reamintim ca CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta de Florin Iordache cat a fost lasat de Liviu Dragnea sa ii tina locul la sefia Camerei Deputatilor.Potrivit deciziei CCR, procesele de coruptie judecate in faza de fond de completuri de 3 judecatori de la Inalta Curte vor fi rejudecate de completuri specializate in judecarea faptelor de coruptie.CCR a explicat ca este vorba de cauzele inregistrate pe rolul Inaltei Curti si solutionate de aceasta, in prima instanta, anterior datei de 23 ianuarie 2019, cand a fost emisa Hotararea Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care sunt formate completuri specializate in judecarea cauzelor de coruptie.Ziare.com a analizat dosarele aflate pe rolul completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte. In analiza au fost adaugate si dosarele solutionate in faza de fond, dar in care nu a fost redactata motivarea si inca nu au fost inregistrate in faza de apel.In analiza au intrat si dosarele solutionate definitiv, dar care au fost repuse pe rol in baza deciziei CCR privind nelegalitatea formarii completurilor de 5 judecatori. Sunt dosare in care sunt judecate fapte din perioada 2010-2015, iar in cele mai multe din aceastea exista riscul precriptiei faptelor., fost ministru PSD al Finantelor, condamnat la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. 5 persoane sunt judecate in acest proces, printre care si fostul primar al orasului Slatina, Minel Prina.deputat PSD, condamnata la 4 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu. 3 persoane sunt judecate in acest proces, printre care si Florin Anghel, fost presedinte al CJ Prahova.- "Polaris", fost primar PSD al orasului Constanta, condamnat la 9 ani si 10 luni pentru fapte de coruptie. 9 persoane si o societate sunt judecate in acest proces, printre care fostul deputat PSD, Eduard Martin, si milionarul Sorin Strutinsky., deputat PNL, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru folosirea influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii de foloase necuvenite. 3 persoane si o societate sunt judecate in acest proces.- "Romsilva", condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare. Sectia Speciala a retras apelurile in acest caz, dar procesul este pe rolul Completului de 5 judecatori, urmatorul termen fiind pe 10 septembrie. 16 persoane sunt judecate in acest dosar., fost sef al DIICOT Alba, condamnat la 7 ani de inchisoare. 8 persoane sunt judecate in acest dosar, printre care si cunoscutul comisar de politie Traian Berbeceanu, achitat in faza de fond a procesului., procuror la Parchetul General, condamnat la 4 ani de inchisoare. In acelasi dosar mai este judecat afaceristul Victor Ignat., fost procuror DNA, condamanat la 2 ani si 11 luni de inchisoare cu suspendare. In acelasi dosar mai sunt judecate doua rude ale magistratului., fost deputat PNL, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. 11 persoane sunt judecate in acest dosar, printre care Adrian Semcu, fost vicepresedinte al CJ Prahova.Si procesele celor achitati de completurile de 3 judecatori ar trebui, in mod normal, rejudecate. Asta daca solicita procurorii DNA sau de la Parchetul General., fost premier, in dosarul "Turceni - Rovinari". Cinci persoane sunt judecate in acest proces, printre care si fostul senator Dan Sova., fost deputat PSD, in dosarul in care este acuzat ca i-ar fi dat mita fostului primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu., deputat PSD, in dosarul "Consultanta". 40 de persoane sunt judecate in acest caz, printre are si Constantin Nicolescu, fost presedinte al CJ Arges., senator ALDE, in dosarul "Portul Constanta". 39 de persoane sunt judecate in acest caz., fost deputat PSD. 6 persoane sunt judecate in acest caz., fost ministru al Comunicatiilor, intr-un proces legat de cazul "Microsoft.", fost primar al orasului Constanta, in dosarul cartierului social "Henri Coanda". In dosar mai sunt judecati fratele fostului edil, Alexandru Mazare, si afaceristul Avraham Morgenstern.Pe de alta parte, mai sunt si procesele din dosarele in care deciziile definitive au fost desfiintate sau care sunt in curs de desfiintare, in baza deciziei CCR privind constituirea completurilor de 5 judecatori., fost deputat PSD si fost presedinte PSD al CJ Prahova, condamnati la 5 ani, respectiv 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. 4 persoane sunt judecate in acest proces.- "Gala Bute", condamnata definitiv la 5 ani de inchisoare. 8 persoane au fost condamnate in acest proces, printre care si Ion Ariton, fost ministru al Economiei, singurul achitat din dosar.- "CET Govora", condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare. 2 persoane au fost condamnate in acest proces., fosta sefa DIICOT, condamnata definitiv la 4 ani de inchisoare. In acelasi dosar, fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, a fost achitat definitiv., fost ministru al Economiei, condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta., fost deputat PSD, condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si fals in inscrisuri sub semnatura privata. In acelasi dosar mai este judecata sotia fostului parlamentar., milionar, condamnat in faza de fond la 4 ani de inchisoare. In acelasi dosar mai sunt implicati fostul sef al Fiscului, Serban Pop, si fosta sefa a DIICOT, Alina Bica - achitata definitiv., fost consilier al Alinei Bica, condamnat la un 1 an si 6 luni cu suspendare pentru marturie mincinoasa.