Augustin Zegrean: Referendumul nu a fost inutil, dar solutia pentru aplicarea lui nu e in Constitutie, ci in legile facute de Parlament Interviu

Multi il acuza acum pe presedintele Iohannis ca a convocat degeaba referendumul pe justitie, cei mai vocali fiind liderii majoritatii PSD-ALDE. In opinia dvs, a fost doar un demers inutil, cu iz electoral si atat?

Nu ii vor mai vota cei care au stat la cozi, dar poate ca politicienii la care va referiti nici nu isi doresc asta, ci urmaresc sa rezolve necazurile unei clientele corupte.

Multi dau vina pe presedinte, dar daca privim in urma, observam ca acesta nu a spus niciodata ca scopul urmarit este revizuirea Constitutiei. Gresesc?

Dvs cum vi s-a parut decizia de joi a CCR, faptul ca judecatorii Curtii au votat in unanimitate ca proiectele depuse de Opozitie si de PSD contin si prevederi neconstitutionale?

In minuta deciziei CCR se vorbea despre "demnitatea umana" a celor care au comis fapte de coruptie si care ar fi incalcata, acesta fiind un motiv de neconstitutionalitate. Dar demnitatea noastra umana, cand din cauza coruptiei murim pentru ca nu avem spitale suficiente sau autostrazi pe care sa circulam in siguranta, cine o apara?

Concluzia ar fi deci ca de gresit au gresit cei care au redactat proiectul de lege, nu presedintele Iohannis?

Daca nu asa, atunci cum pot fi aplicate rezultatele referendumului, ca sa nu fie inutil? Ati spus ca politicienii trebuie sa tina cont de votul cetatenilor. Facand sau nefacand ce?

Sa revenim la presedinte, care deconteaza politic acum esecul inregistrat la CCR. Klaus Iohannis a convocat referendumul, dar dupa aceea nu a mai iesit public sa spuna ce intentioneaza sa faca cu rezultatele obtinute. Putea, de exemplu, sa reuneasca o comisie de specialisti la Cotroceni, care sa lucreze la un proiect corect de revizuire a Constitutiei, pe care apoi sa si-l asume partidele din Opozitie?

Dar atunci de ce a mai convocat presedintele un referendum, daca el nu poate face nimic?

Deci a fost un fel de mesaj transmis Parlamentului: "Am aflat cu totii, prin acest referendum, ce vrea poporul, de acum inainte sunteti obligati sa respectati vointa lui si sa faceti ce trebuie"?

Multa lume se intreaba acum si de ce nu exista un control de constitutionalitate inainte de desfasurarea referendumului. De ce sa facem tot acest efort urias, inclusiv financiar, daca exista apoi riscul ca CCR sa spuna, la final, ca demersul este neconstitutional?

Dar de ce nu este CCR abilitata sa faca un control temeinic inainte de referendum, nu dupa?

Asta in Romania de azi, dar intrebarea mea se referea la o tara ideala sau macar normala.

Foarte multi au acuzat si de data aceasta CCR, spunand ca e profund politizata si ca de aceea a dat decizia pe care a dat-o joi. V-am mai intrebat si altadata, va mai intreb inca o data: Cum poate fi depolitizata CCR?

In acest moment, presupunand ca, in ciuda rezultatelor referendumului, Parlamentul ar adopta o lege prin care ar gratia coruptii si ea ar fi apoi contestata la CCR, credeti ca legea ar fi declarata neconstitutionala pentru ca poporul s-a pronuntat la referendum intr-un fel si Parlamentul invers, dar poporul e suveran?

Deci nu s-ar tine cont nici macar de acea decizie mai veche a CCR referitoare la referendumul din 2009, prin care se spunea ca politicienii trebuie sa tina cont de ce a votat poporul si sa actioneze in consecinta?

Si atunci, cine arbitreaza intre popor si Parlament, in cazul in care au puncte de vedere contrare?

Intr-un interviu acordatafirma ca decizia de joi a CCR, prin care s-au declarat neconstitutionale unele articole din proiectele de revizuire a Constitutiei depuse de Putere si de Opozitie, a fost una corecta, dovada ca a fost sustinuta in unanimitate de judecatorii Curtii prezenti la sedinta, care au apreciat ca respectivele proiecte nu au fost corect elaborate.Asta nu inseamna ca presedintele Iohannis a gresit convocand referendumul, pentru ca presedintele nu a spus niciodata ca urmareste revizuirea Constitutiei, ci doar a dorit sa arate Parlamentului care este vointa natiei cu privire la aceasta chestiune, chemand forul legiuitor al tarii sa o respecte, prin legile pe care le adopta ulterior.Solutia corecta prin care se poate aplica rezultatul referendumului ar fi ca, in cazul in care Parlamentul da o lege pentru amnistie sau gratiere, faptele de coruptie sa fie exceptate sau sa se dea doar o reducere de pedeapsa, nu o iertare totala, mai explica Augustin Zegrean.Dialogul porneste de la doua articole din Constitutia Romaniei care au relevanta in cazul de fata:Nu, nu a fost inutil. Referendumurile de genul acesta in Romania oricum sunt consultative, nu sunt obligatorii. De exemplu, referendumul din 2009 nu a fost pus nici pana astazi in aplicare de politicieni. DarChiar daca nu ar fi prins intr-o modificare a Constitutiei, rezultatul acestui referendum ar trebui sa fie luat in seama de politicieni, de azi inainte, pentru ca nu cred ca un partid isi permite sa nu tina seama de dorinta romanilor exprimata la referendum. Daca s-ar intampla acest lucru, acesti romani care au stat la coada si au votat la referendum nu o sa ii mai voteze niciodata.Asta este o problema in afara democratiei. In afara Dreptului, in afara logicii, in afara bunului simt.Asa este. Dar, bine, consecinta asta era, adica. De fapt, presa a scris ca asta urmareste presedintele, dar presedintele Iohannis nu a spus niciodata ca urmareste asa ceva, el a spus doar ca vrea sa cunoasca opinia poporului in legatura cu aceasta problema.Decizia Curtii este corecta, pentru ca ea nu se refera la referendum sau la rezultatul lui. Decizia CCR se refera strict la proiectul de lege asupra caruia s-a pronuntat si care este defectuos. Asa ca acumCum sa scrii in Constitutie tot ce-ti trece prin minte? In Constitutie trebuie scrise lucrurile clar, corect. Si sa se inteleaga ce vrei sa spui, pentru ca nu modifici o Constitutie de la o zi la alta, cum fac ei acum cu ordonantele si cu legile, de nici nu apuca sa ajunga Monitorul Oficial la Bistrita si deja legea e modificata...Adevarul e ca. Nu poti. Parlamentul este organul legislativ suprem al Romaniei. Parlamentul exista ca sa faca legi. Cum sa ii spui Parlamentului prin Constitutie: "?!Mai mult, exista un articol in Constitutie care spune ca mandatul nu poate fi imperativ ().Pe de alta parte, singura tara unde exista o interdictie de a gratia este Belgia. Dar in Constitutia belgiana scrie ca regele nu poate sa ii gratieze pe ministrii care comit anumite fapte, dar Parlamentul poate.Da, probabil ca a fost o exprimare nefericita acolo in comunicat si oamenii interpreteaza cum vor. Dar sigur ca in motivarea deciziei vor scrie asa cum trebuie sa scrie.Da. Si cei de la Opozitie, si cei de la PSD, pentru ca sunt identice cele doua proiecte. Am vazut ca joi plangeau unii de mila PSD ca nu le-a trecut de CCR proiectul de revizuire a Constitutiei. Pai, ei nici nu au vrut sa treaca.Va spun cum. Legile de amnistie si de gratiere care s-au dat pana acum, si pe vremea comunistilor si dupa aceea, intotdeauna au prevazut siNu poti sa scrii in Constitutie ca nu beneficiaza de gratiere unul sau altul. Nu au decat ca atunci cand fac legile pentru amnistie si gratiere sa scrie in ele: "" dupa care se insiruie mai multe. In vechile legi scria asa: "". Sau se dadea iertare totala de pedeapsa pentru unele fapte, darcu o treime pentru alte fapte si asa mai departe.Dar daca fac legi oameni care nu au citit legi in viata lor, ce sa mai zicem...Dar nu este problema presedintelui, ce face el cu rezultatele referendumului, problema este a legiuitorului, adica a Parlamentului.Pentru ca numai el putea sa il convoace.Da, da. Parlamentarii sunt cei care, daca nu respecta vointa exprimata de popor, adica nu isi indeplinesc mandatul, nu vor mai fi alesi. Institutia prezidentiala nu are initiativa legislativa de modificare a Constitutiei.Curtea nu este abilitata sa verifice intrebarile care se pun la referendum, ci doar sa verifice daca se indeplineste procedura de convocare a referendumului si modul de desfasurare al acestuia.Pentru ca ar fi acuzata ca impiedica desfasurarea referendumului in cauza.Intr-o tara ideala, normala, ar trebui ca cel care porneste referendumul, adica cei care scriu intrebarile sa le scrie in asa fel incat sa poata fi transpuse in lege si in Constitutie.Si sa stiti ca nu am gasit la nicio Curte din lume atributii in domeniul asta. Curtea din Slovacia, de exemplu, are atributii legate de referendum, dar si ei verifica doar modul de desfasurare.Eu spun asa:Despre subiectul asta se discuta inca de la infiintarea Curtii. Dar vedeti ca de data asta votul a fost de 8 la 0 (un membru a lipsit), deci toti au votat la fel. Cat despre depolitizare ...Sa va dau un exemplu: Fostii presedinti ai Frantei sunt membri de drept ai Curtii Constitutionale si nu spune nimeni ca e o Curte politizata. Noi, cand am facut Constitutia, am studiat multe, multe constitutii, si cam toate curtile europene sunt astfel infiintate.Apoi, uitati-va ca. In rest, 3 sunt numiti de ultimii doi presedinti ai Romaniei, unul este numit de UDMR si doamna Mona Pivniceru de fosta USL, dar pe varianta PNL. Deci nu poti sa spui ca sunt majoritari cei de la PSD.Iar de data asta chiar n-ai nici ce sa mai spui, pentru ca votul a fost unanim,Nimic.Nu. Pentru ca CCR vegheaza la respectarea Constitutiei si nu scrie in Constitutie ca daca Parlamentul vrea sa dea o lege de gratiere nu are voie.Decizia aceea spunea ca rezultatele referendumului trebuie sa fieEu nu stiu ce va zice Curtea in cazul despre care m-ati intrebat, dar cred ca acesta nu ar fi un motiv de neconstitutionalitate. Pentru ca astazi in Constitutie scrie ca amnistia si gratierea se adopta prin lege. Textul exista acum acolo.Parlamentul isi va primila alegeri.