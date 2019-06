CC din R. Moldova a facut "o nefacuta". Pot fi depolitizate cu adevarat curtile constitutionale?

"Peste tot CC este politica"

Care ar fi solutiile?

Ambele cazuri ridica un mare semn de intrebare: Cum poate fi protejata o Curte Constitutionala de influenta politica?Totul tine de calitatea umana, crede, care marturiseste ca unele decizii luate la Chisinau sunt cu totul de neinteles pentru el."Este straniu ce se intampla acolo. Eu cunosc bine Curtea Constitutionala din R.Moldova si cunosc bine constitutia lor pentru ca este facuta, in mare parte, dupa constitutia Romaniei. Eu nu inteleg, de exemplu, cum CC din R. Moldova il suspenda cand vrea ea pe presedintele tarii.Nu poti sa il suspenzi o saptamana, sa semneze altcineva legile, si apoi sa il pui inapoi. Asa ceva nu se face. Nicio Curte Constitutionala din lumea asta nu face asa ceva. De unde si-au luat ei puterea asta nu stiu.Apoi,. Faptul ca ei si-au anulat-o este un lucru bun, pentru ca au dat initial o decizie nefireasca - ma refer la decizia referitoare la organizarea de alegeri anticipate si nerecunoasterea Guvernului rezultat din alegeri. O astfel de decizie nu trebuia data", a declarat Augustin Zegrean pentruIntrebat ce alte solutii de rezolvare a problemei ar fi fost, Augustin Zegrean a spus ca decizia respectiva "trebuia uitata" pur si simplu si a apreciat ca CC de la Chisinau "a facut o nefacuta"."Comisia de la Venetia nu poate sa anuleze asemenea decizii. Eu as fi spus ca. Nu stiu cum au pronuntat-o si ce au facut, ca dupa doua zile sa vina si sa anuleze.E greu de inteles ce se intampla acolo.A mai fost un caz cu ani in urma, nu foarte multi, in Ungaria, cand Parlamentul maghiar a dat o lege prin care toata practica Curtii Constitutionale era anulata si nu mai putea fi invocata. In cazul de fata, cred ca, totusi, Parlamentul era cel care trebuia sa dea o hotarare prin care sa spuna ca nu se tine cont de aceasta decizie, ca Guvernul a fost corect ales si asa mai departe, si nimeni nu ar fi zis nimic, pentru ca ati vazut ca toata lumea a fost de partea actualului guvern.Nu este in practica si spiritul Curtilor Constitutionale ca ele sa revina asupra unor decizii la doua zile dupa ce au fost adoptate.. Dar nimeni nu o sa mai zica nimic, lucrurile au revenit la normal si or sa ramana asa.Am vazut ca si presedintele tarii, si premierul au cerut ca judecatorii CC sa isi dea demisia. Eu nu pot sa cer asta, dar am vazut si cum au motivat revenirea, - ca sa se puna de acord cu situatia din R.Moldova. Pai, nu pui decizia CC de acord cu situatia din tara, ci invers, situatia din tara trebuie pusa de acord cu decizia CC!", a argumentat acesta.Intrebat cum scoatem curtile constitutionale de la Bucuresti si Chisinau de sub influenta politica, Augustin Zegrean a raspuns ferm ca "acest lucru tine exclusiv de judecatorii Curtii"."In toata lumea judecatorii CC sunt numiti aproximativ cam ca la noi, fie de Parlament, fie de Guvern, fie de presedinte.In Spania, toti judecatorii sunt numiti de rege, dar la propunerea Parlamentului. In Franta, toti fostii presedinti in viata sunt membri ai CC de drept. In Germania, toti judecatorii CC sunt reprezentanti ai partidelor, fac parte din partide politice inclusiv in perioada in care sunt judecatori.Peste tot Curtea Constitutionala este politica si nimeni nu ii arata cu degetul pe judecatori si nu ii acuza ca dau decizii politice.De ce? Sa vorbim despre cazul Romaniei: In momentul in care ai fost numit judecator la Curtea Constitutionala esti inamovibil, nu te mai poate scoate nimeni de acolo. Nu ai dreptul la un nou mandat, este un singur mandat, de 9 ani care nu poate fi nici prelungit, nici reinnoit. Atunci,, de personalitatea judecatorului.Discutia asta s-a purtat si probabil ca se mai poarta si in alte tari, iar constitutionalistii spun ca singura obligatie a judecatorului CC fata de cei care l-au numit este obligatia de ingratitudine", a mai spus Augustin Zegrean.Intrebat daca am putea depolitiza Curtea Constitutionala interzicandu-le membrilor ei sa aiba o cariera politica, Augustin Zegrean a replicat: "Si atunci de unde sa ii luam?", fiind de parere ca daca i-am alege din mediul universitar "nu ar fi bine, pentru ca a fi judecator este o profesie"."Un profesor universitar care toata viata a stat la catedra nu va fi niciodata un bun judecator la CC", crede acesta.In plus, chiar si asa, membrii CC ar fi numiti tot de politicieni - din Parlament, din Guvern sau de la Cotroceni, "si atunci, care e deosebirea?".Intrebat daca exista si tari in care nu exista Curti Constitutionale, Augustin Zegrean a raspuns afirmativ."Sigur ca da,, acolo controlul de constitutionalitate se face de catre Camera Lorzilor, iar in tarile nordice se face de catre instantele judecatoresti. Dar ele nu au puterea de a declara o lege neconstitutionala, nu dau decizii general obligatorii, ci se pronunta pe cazul respectiv, pe care sunt sesizate. Dar sunt foarte rare situatiile in care se apeleaza la instante", a explicat acesta.Insa, teoretic, pentru a renunta la CCR ar trebui schimbata Constitutia, ceea ce nu se va intampla prea curand. Pana atunci, lucram in cadrul legislativ actual, iar cuvantul cheie este "responsabilitate".. De ce sa te faci de ras pe viata? Trebuie urmarita calitatea umana, pentru ca, repet, un membru al CC nu are niciun motiv sa fie supus politic fata de cei care l-au numit acolo. Trebuie ca oamenii sa isi faca treaba pentru care au fost numiti in Curtea Constitutionala", a conchis Augustin Zegrean.