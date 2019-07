CCR a admis conflictul Parlament-ICCJ privind completurile specializate. Cine ar putea sa scape

Cine scapa

Potrivit unor surse Ziare.com, decizia de admitere a fost luata cu 5 voturi "pentru" si 4 "impotriva". Impotriva au votat Livia Stanciu, Simina Tanasescu, Daniel Morar si Mona Pivniceru.Concret, intra sub incidenta deciziei CCR cauzele judecate pana la 1 ianuarie 2019, in masura in care nu au fost solutionate definitiv.Intr-o reactie rapida, cei de la USR au declarat ca decizia Curtii este o "lovitura devastatoare" care ii scapa pe "infractorii din partidele de la putere" de raspunderea penala.Cei de la USR arata si cine ar putea fi beneficiarii:"De decizia de astazi a CCR ar putea beneficia toti cei judecati si condamnati pentru fapte de coruptie de un complet de trei judecatori in perioada 2003-2019. Pe lista se afla Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare cu executare, Viorel Hrebenciuc, condamnat in prima instanta la 2 ani de inchisoare cu executare, Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare, baronul de Constanta Nicusor Constantinescu, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare, Dan Sova si multi altii", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Surse citate de Ziare.com sustin insa ca din aceasta lista ar lipsi Liviu Dragnea pentru ca decizia CCR nu va produce in cazul sentintei sale definitive.Aceasta a fost a 6-a oara cand sesizarea a fost discutata de magistratii CCR, insa pana acum au tot amanat.Si la sedinta de azi sefa Inaltei Curti, Cristian Tarcea, a ridicat mai multe exceptii, legate de schimbarea componentei CCR, a judecatorului raportor, a sefului Camerei Deputatilor si a sesizarii CJUE.Cristina Tarcea sustine ca primele concluzii care au fost puse in acest caz, au fost sustinute in fata altui Plen, iar intre timp s-a schimbat componenta CCR. In plus, a fost schimbat judecatorul raportor din acest caz. Tarcea spune ca magistratul asistent i-a spus ca noul judecator raportor este presedintele CCR, Valer Dorneanu, si a invocat o exceptie, potrivit careia presedintele CCR nu poate fi judecator raportor, cu atat mai mult cu cat nu si-a insusit raportul anterior.Sefa ICCJ a ridicat si o alta exceptie, a lipsei inadmisibilitatii. Ea arata ca exceptia a fost ridicata in dosarul fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Cum acesta nu putea sa faca sesizarea, deoarece "era intr-un vadit conflict de interese", sesizarea a fost facuta de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache.", a solicitat Tarcea.Camera Deputatilor este condusa in acest moment de Marcel Ciolacu (PSD, care l-a inlocuit pe Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare).Nu in ultimul rand, Cristina Tarcea a mai aratat ca un complet de 5 judecatori a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la deciziile CCR, daca acestea incalca legislatia europeana in cazul deciziilor privind componenta completurilor de judecata. Cristina Tarcea citeste si alte decizii ale instantelor din Romania, care au sesizat CJUE cu privire la deciziile CCR.In schimb, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a cerut respingerea exceptiilor ridicate de sefa Inaltei Curti, pentru ca, a zis el, este clar ca nu a reprezentat punctul personal de vedere, ci pe cel al Camerei, in momentul in care a sesizat CCR cu acest caz."Poate CJUE sa ne spuna ca niste prevederi dintr-o lege in vigoare nu trebuiesc respectate?", intreaba retoric Florin Iordache.Magistratii CCR i-au dat dreptate lui Iordache.