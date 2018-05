CCR a admis o exceptie de neconstitutionalitate pe legea CSM. Proiectul se intoarce in Parlament

Ziare.

Potrivit unui comunicat, plenul CCR s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind CSM si art. 97 pct.1 si 4 din Codul de Procedura Civila."In urma deliberarilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii sunt constitutionale doar in masura in care se interpreteaza ca 'recursul' prevazut de acestea este o cale devolutiva de atac impotriva hotararilor sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii pronuntate in materie disciplinara; a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 pct. 1 si 4 din Codul de Procedura Civila", se precizeaza in comunicat.Conform aceleiasi surse, CCR a retinut ca, potrivit Codului de Procedura Civila, recursul este o cale extraordinara de atac, nedevolutiva, pe cand calea de atac impotriva hotararilor in materie disciplinara ale sectiilor CSM trebuie sa fie una efectiva, devolutiva.Aceasta trebuie sa asigure toate garantiile dreptului de acces la instanta si la un proces echitabil, prin luarea in considerare a tuturor aspectelor si prin verificarea legalitatii procedurii, precum si a temeiniciei hotararii instantei disciplinare."Dispozitiile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 - potrivit carora, impotriva hotararilor sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii, pronuntate in materie disciplinara, se poate exercita recurs la Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - nu asigura un remediu efectiv, asa cum impun dispozitiile art. 134 alin. (3) din Constitutie si jurisprudenta constanta a Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului", precizeaza CCR.In opinia judecatorilor constitutionali, lipsa unui remediu efectiv impotriva hotararilor sectiilor CSM pronuntate in materie disciplinara, care sa permita instantei analiza cauzei sub toate aspectele, este de natura sa conduca la incalcarea dreptului fundamental la un proces echitabil, sub aspectul dreptului de acces la o instanta, intrucat "pe calea recursului reglementat de Codul de procedura civila nu se pot invoca motive de netemeinicie a hotararii atacate, ci numai motive de nelegalitate, iar in recurs nu se pot administra probe, cu exceptia inscrisurilor noi".Decizia CCR este definitiva si general obligatorie, urmand sa fie comunicata Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul de 5 Judecatori.Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, pe 11 mai, CCR cu privire la aceasta lege.