CCR a admis sesizarea Guvernului: E neconstitutionala legea care creste salariul angajatilor din biblioteci si muzee

"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice este neconstitutionala, in ansamblul sau", informeaza Biroul de presa al CCR.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si premierului.Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Executivul preciza, in sesizare, ca legea criticata incalca prevederile articolului 61 alineatul 2 si ale articolului 75 alineatul 1 din Constitutie."Legea pentru modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata cu nesocotirea prevederilor art. 61 si ale art. 75 din Constitutie, fiind incalcata competenta primei Camere sesizate, Senatul, care nu a dezbatut textul si solutiile adoptate de Camera Deputatilor.In forma adoptata, legea dedusa controlului de constitutionalitate nesocoteste si principiile constitutionale in virtutea carora o lege nu poate fi adoptata de o singura Camera, legea fiind, cu aportul specific al fiecarei Camere, opera intregului Parlament", se precizeaza in document.Guvernul mentioneaza ca, potrivit expunerii de motive a legii criticate, masurile legislative vizauIn sesizare se mai precizeaza ca modificarile aduse legii in Camera decizionala sunt "majore"."Prin raportare la primul criteriu, vointa initiatorului, observam ca forma transmisa la promulgare se indeparteaza de vointa initiatorului, iar in acelasi timp, prin raportare la cel de-al doilea criteriu, modificarile aduse in Camera decizionala sunt majore, substantiale.Nu in ultimul rand, configuratia intre formele adoptate de cele doua Camere ale Parlamentului este una semnificativ diferita, forma initiatorului avand un singur articol, in timp ce legea adoptata de Camera Deputatilor are 4 articole, operand modificari atat in cuprinsul Legii 153/2017, cat si in cuprinsul anexelor acestei legi si introducand, totodata, derogari de la alte acte normative neavute in vedere de initiatori", se noteaza in sesizare.Potrivit sesizarii, legea incalca prevederile articolului 138 alineatul 5 coroborate cu cele ale articolului 111 alineatul 1 din Constitutie."Legea supusa controlului de constitutionalitate modifica si completeaza dispozitii ale Legii 153/2017, majorand cuantumul brut al salariilor pentrusi unitatilor din subordinea acestei.Prin aceste reglementari se genereaza cheltuieli de fonduri publice necesare salariilor majorate prin prevederile prezentei legi. Toate aceste prevederi dau nastere unor cheltuieli financiare care sunt de natura sa majoreze cheltuielile bugetului de stat", se mai precizeaza in documentul trimis CCR.