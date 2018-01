CCR a admis sesizarea lui Iohannis privind functionarii publici: Cei trimisi in judecata si aflati in functie vulnerabilizeaza increderea in autoritati

Ziare.

Plenul Curtii Constitutionale a fost sesizat de seful statului cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici.In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu, a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Romaniei si a constatat ca dispozitiile art.I pct.14, 18 si 22 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici sunt neconstitutionale.Legea se va intoarce in Parlament pentru punerea in acord cu decizia Curtii Constitutionale.In motivarea solutiei pronuntate, Curtea a retinut ca dispozitiile cuprinse in art. I pct. 18 si 22 din legea supusa controlului, intrucat prin abrogarea masurii administrative a suspendarii raportului de serviciu in cazul trimiterii in judecata, in cadrul unui proces penal, in ceea ce priveste persoanele care au calitatea de functionari publici,, contrar prevederilor consacrate de art.16 din Constitutie."Mai mult, posibilitatea lasata acestor persoane de a continua sa exercite prerogativele de functionari publici, cu toate drepturile si responsabilitatile pe care exercitiul autoritatii de stat le implica, in conditiile in care s-ar afecta activitatea si imaginea publica a autoritatii, contravine principiului statului drept si principiului suprematiei Constitutiei si al obligativitatii respectarii legilor, consacrate de art. 1 alin. (3) si (5) din Legea fundamentala, si", subliniaza CCR.Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a anuntat marti ca CCR a admis sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni."Am stabilit ca abrogarea textelor care vizau posibilitatea suspendarii de drept a contractelor de munca a functionarilor publici care au fost trimisi in judecata a fost abrogata ilegal", a declarat Dorneanu.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a ridicat obiectia de neconstitutionalitate in 4 decembrie 2017. Seful statului argumenta ca actul normativ diminueaza standardele de integritate si afecteaza incredere cetatenilor in institutii."Legea supusa controlului de constitutionalitate determina diminuarea standardelor de integritate cu privire la exercitarea unei functii publice si afecteaza profund increderea cetatenilor in institutii. Aceste standarde se constituie intr-un element component al statului de drept si al democratiei constitutionale, valori supreme in cadrul unei societati democratice", se arata in sesizarea inaintata CCR de presedintele Romaniei."Acest lucru este valabil in toate cazurile exemplificate, unde valorile protejate sunt integritatea si prestigiul functiei publice, iar obiectivele unui stat de drept sunt cele de a asigura cetatenilor servicii publice de calitate si de a crea premisele pentru increderea cetatenilor in institutiile si autoritatile publice. De aceea, apreciem ca instituirea unui astfel de privilegiu pentru functionarii publici in cadrul Legii nr. 188/1999 nu este unul justificat obiectiv si rational", argumenta seful statului.Un alt motiv invocat de presedinte a fost ca se incalca indeplinirea cu credinta a obligatiilor ce le revin persoanelor carora le sunt incredintate functii publice."O prevedere care elimina sanctiunea suspendarii raportului de serviciu al unui functionar public trimis in judecata pentru infractiuni de o anumita gravitate este de natura sa aduca atingere standardelor etice si profesionale necesare pentru persoanele investite cu autoritate a statului", se arata in sesizarea sefului statului.