CCR a admis sesizarea pe Statutul magistratilor. Celelalte doua legi ale Justitiei sunt constitutionale si ajung la Iohannis

Ziare.

com

Astfel, CCRsesizarea formulata de PNL, USR si Inalta Curte de Casatie si Justitie privind modificarile aduse Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, au precizat surse din CCR pentruIn schimb, sesizarile PNL si USR asupra Legilor 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturiide catre CCR.Asta inseamna ca aceste doua legi merg mai departe la presedintele Klaus Iohannis, care le poate promulga, intoarce in Parlament pentru reexaminare sau ataca din nou la CCR.Parlamentarii PNL si USR au anuntat in 29 martie ca au contestat din nou la Curtea Constitutionala (CCR) cele trei acte normative Si ICCJ a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modificarile Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.Legile au fost adoptate in 26 martie pentru a doua oara de catre Parlament dupa ce, initial, PNL le-a contestat, iar CCR a decis ca unele articole sunt neconstitutionale.Printre cele mai importante modificari la legile Justitiei se afla eliminarea presedintelui Romaniei din numirea conducerii ICCJ si corelarea prevederii din legea 303/2004 cu legea 317/2004.