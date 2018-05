CCR a admis sesizarile pe legea privind inchisoarea la domiciliu si in weekend. Proiectul se intoarce in Parlament

Ziare.

Astfel, proiectul se reintoarce la Parlament pentru a fi pus in acord cu decizia CCR.Pe 26 aprilie, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a anuntat ca a sesizat CCR in legatura cu aspecte de neconstitutionalitate ale Legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate.Pe 7 mai, si PNL a sesizat CCR cu privire la aceeasi lege, cererea fiind comasata cu cea a ICCJ in dezbaterea din sedinta de miercuri a CCR.Pe 25 aprilie, deputatii au adoptat proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate , persoanele condamnate pentru fapte de coruptie fiind exceptate din textul legii.Initiativa legislativa prevede instituirea unor masuri alternative de executare a pedepselor privative de libertate.Potrivit proiectului de act normativ, aceste pedepse ar urma sa poata fi executate fie la domiciliu, fie doar in zilele de sambata si duminica intr-un centru special infiintat, fie prin "echivalent zile munca in folosul comunitatii", fie in regim mixt, de "echivalent zile de munca in folosul comunitatii" si de zile de executare sambata si duminica intr-un centru special infiintat.