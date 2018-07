CCR a amanat decizia pe Codul de Procedura Penala. Il va dezbate tot la toamna, ca si Codul Penal

25 septembrie

Magistratii Curtii Constitutionale vor discuta abia pesesizarile formulate cu privire la modificarile aduse Codului de Procedura Penala.Precizam ca, pe 17 septembrie, judecatorii CCR vor dezbate sesizarile facute de PNL, USR, PMP si ICCJ impotriva modificarilor aduse Codului Penal.Judecator raportor in cazul proiectului de modificare a Codului de Procedura Penala a fost desemnat Daniel Morar, fostul sef al DNA, iar in cazul Codului Penal a fost desemnata fosta sefa a Inaltei Curti, Livia Stanciu.Amanarea unei decizii in cazul proiectului de modificare a Codului de Procedura Penala vine in contextul in care mass-media a speculat ca in sedinta de guvern de joi ar putea fi adoptata o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere.Tudorel Toader a declarat ieri ca in ministerul sau nu se dezbate si nu e in curs de avizare vreo ordonanta in legatura cu acest subiect, insa mai multi lideri ai PSD, printre care Darius Valcov, au sustinut public necesitatea adoptarii unei asemenea ordonante.Pe de alta parte, Consiliul Europei a cerut Romaniei sa nu modifice Codurile Penale fara avizul Comisiei de la Venetia, care este asteptat abia in 19 octombrie. PNL si USR au anuntat in 21 iunie ca au sesizat Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de lege prin care s-a modificat Codul de Procedura Penala. Deputatul PNL Ioan Cupsa spunea ca sesizarea are in vedere peste 50 de articole neconstitutionale, unele dintre ele fiind neclare sau aproape de necitit, iar alte peste 20 de texte din lege "vadesc un paralelism legislativ".La randul sau, deputatul USR Stelian Ion arata ca decizia CCR pe acest proiect de lege va fi una dintre cele mai asteptate, fiind ocazia prin care sa li se "taie avantul acestor persoane care doresc sa incurajeze infractiunile si doresc sa ii avantajeze pe infractori".Legea de modificare a Codului de Procedura Penala a fost atacata la Curtea Constitutionala, in 10 iulie, si de catre presedintele Klaus Iohannis. De asemenea, seful statului i-a transmis o scrisoare presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, in care solicita ca termenul de dezbatere a sesizarii sa fie astfel stabilit incat opinia Comisiei de la Venetia sa poata fi valorificata.Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de Procedura Penala a fost votat in 18 iunie de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional.