CCR a amanat decizia pe legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures

Curtea va reveni la aceasta sesizare pe 19 martie, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.Obiectia de neconstitutionalitate a fost formulata de 50 deputati PNL si 16 de la PMP.PNL si PMP apreciaza in sesizarea la CCR ca adoptarea legii este "vadit nelegala" si subliniaza ca, in prezent, Consiliul Local al Municipiului Targu Mures are competenta si posibilitatea sa dispuna reorganizarea oricaror unitati de invatamant preuniversitar de stat aflate pe raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale, cu respectarea tuturor garantiilor prevazute de lege.Parlamentarii PNL si PMP arata ca aceasta lege este neconstitutionala intrucat incalca principiul constitutional al separatiei si echilibrului puterilor in stat si principiul constitutional al autonomiei locale si descentralizarii prin faptul ca, la nivel de principiu, reglementeaza o situatie particulara, aflata in competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale."Prin adoptarea Legii pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II Rakoczi Ferenc se creeaza un precedent neconstitutional. Ori de cate ori o autoritate a administratiei publice locale va respinge adoptarea unei hotarari, din motive de oportunitate sau legalitate, sau va adopta o hotarare, conform competentelor sale legale si decizionale, orice parlamentar nemultumit va initia un proiect de lege pentru reglementarea situatiei care il nemultumeste si va invoca pentru adoptarea unei legi reglementarea pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II Rakoczi Ferenc. La fel se va pune problema in situatia anularii unei hotarari a unei autoritati a administratiei publice locale de catre instanta de contencios administrativ", se precizeaza in sesizare.Semnatarii mai sustin caEi solicita CCR sa aiba in vedere faptul ca, prin actul normativ atacat, a fost grav incalcat principiul subsidiaritatii."In jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a stabilit faptul ca Parlamentul nu isi poate aroga competenta de legiferare in mod discretionar, oricand si in orice conditii, prin adoptarea unor legi in domenii care apartin in exclusivitate actelor cu caracter infralegal, administrativ, fara incalcarea dispozitiilor constitutionale.Apreciem ca adoptarea de catre Parlament a proiectului de lege in cauza poate avea semnificatia unei ingerinte a acestuia in activitatea puterii executive, de natura sa conduca la afectarea principiului constitutional al separatiei puterilor in stat", se arata in sesizare.PNL si PMP mai precizeaza ca acest act normativ incalca principiul constitutional al obligativitatii caracterului normativ al legii si principiul nediscriminarii si al egalitatii in drepturi a cetatenilor."Avand in vedere obiectul de reglementare, incidenta si finalitatea urmarita de adoptarea Legii pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II Rakoczi Ferenc, rezulta cu evidenta faptul ca actul normativ nu este unul de reglementare a unor relatii si nevoi sociale, ci un act cu caracter individual, conceput a naste efecte juridice concret determinate, respectiv de infiintare a unei unitati de invatamant preuniversitar.Este fara echivoc faptul ca Legea pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II Rakoczi Ferenc este menita a se aplica intr-un singur caz, prestabilit, care sa conduca strict la infiintarea unei singure si concrete unitati de invatamant.Mai mult, modalitatea de infiintare atipica a acestei unitati de invatamant, respectiv prin mijlocirea legii,In aceste conditii, este cat se poate de evident faptul ca legiuitorul a pierdut din vedere rolul sau de autoritate legislativa suprema, al carei scop este acoperirea prin reglementare primara a nevoii de reglementare a relatiilor sociale primare, exercitand prin intermediul unei legi cu caracter individual acte de reglementare si administrare executive, acte specifice care intra in competenta autoritatilor publice locale", sustin semnatarii sesizarii. Acestia precizeaza ca legea incalca si principiul constitutional al neretroactivitatii legii civile."Nu atacam UDMR, noi atacam o procedura, care dupa parerea noastra este neconstitutionala, cu atat mai mult cu cat exista deja pronuntarea unei puteri - puterea judecatoreasca - in cazul respectiv si cu cat iese din regula ca scolile se infiinteaza, conform Legii Educatiei, prin ordin de ministru la propunerea autoritatilor locale. (...) Nu pot accepta ca o institutie scolara sa fie infiintata pe lege, asta inseamna ca pana la urma ajungi la situatia cand nu poti sa infiintezi decat prin lege", a spus Ludovic Orban, cand a anuntat decizia PNL de a sesiza CCR."Noi suntem partidul national, care reprezinta si care ne batem pentru reprezentarea si afirmarea intereselor Romaniei si a natiunii romane, ca atare nu vad la ce se refera domnul Hunor. Daca nu-i convin anumite pozitii ale noastre, este problema dumnealui", a replicat Orban la afirmatiile lui Kelemen Hunor, potrivit carora PNL s-a transformat intr-un partid ultranationalist.Senatul, care este for decizional, a adoptat cu 71 voturi "pentru", 20 voturi "impotriva" si o abtinere proiectul legislativ al UDMR pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara.Ungaria a anuntat, in 8 septembrie 2017, ca nu sustine aderarea Romaniei si Croatiei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), iar motivul invocat a fost inchiderea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targul Mures.Afla detalii despre infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic Liceul romano-catolic din Targu Mures a fost prioritatea zero a UDMR in actuala sesiune parlamentara, subiectul fiind discutat anterior cu PSD.Intr-un interviu acordat recent la Europa FM, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a explicat ca a fost gasita aceasta solutie, de modificare a Legii Educatiei, pentru ca minoritatile sa isi poata infiinta scoli in comunitatile lor, chiar si daca autoritatile locale "nu doresc".Liceul respectiv a fost subiectul unei dispute indelungate, solutionata partial in instanta, insa solutia nu a convenit comunitatii maghiare, liceul fiind desfiintat.