CCR a amanat o hotarare privind sectia care ii ancheteaza pe Kovesi si Timmermans

Judecatorii constitutionali au amanat pentru data de 13 martie dezbaterea pe sesizarea Opozitiei.PNL si USR au cerut CCR sa sesizeze si Curtea de Justitie a UE. Acestia mai cer Curtii Constitutionale sa suspende solutionarea sesizarii lor de neconstitutionalitate pana la pronuntarea unei hotarari preliminare de catre CJUE cu privire la intrebarile formulate.Sesizarea a fost facuta in decembrie anul trecut. La acea vreme, deputatii Stelian Ion (USR) si Ioan Cupsa (PNL) aratau ca au identificat o serie de nereguli."Avem motive atat cu privire la modul in care a fost adoptata aceasta OUG, precum si modalitatea exacta in care au fost formulate textele normative din cuprinsul OUG.Ca o noutate, am solicitat CCR sa sesizeze Curtea de Justitie a UE cu un numar de patru intrebari preliminarii, care, speram noi, odata trimise Curtii Europene si Curtea Europeana pronuntandu-se asupra acestor intrebari, va lamuri pentru totdeauna pe fiecare dintre noi daca raportul MCV, rapoartele din desfasurarea activitatii de monitorizare, control si verificare sunt obligatorii", anunta deputatul liberal, citat de Agerpres Deputatul USR Stelian Ion a precizat ca partidul sau considera recomandarile din rapoartele MCV obligatorii pentru Romania."Noi consideram ca aceste recomandari sunt obligatorii pentru Romania si CCR, indiferent ca va sesiza sau nu va sesiza Curtea Europeana cu privire la aceasta chestiune, va trebui sa tina cont de practica sa anterioara si anume de decizia 2 din 2012 in care a spus foarte clar ca aceste recomandari din cadrul rapoartelor pe MCV ale Comisiei Europene sunt obligatorii.Mai mult, ne-am opus si USR si PNL, si in Comisia Iordache si in plen, ori de cate ori s-a discutat despre instituirea acestei sectii speciale de anchetare a magistratilor, pentru ca, asa cum am vazut zilele trecute, ea a devenit un instrument de presiune asupra magistratilor", a explicat atunci si Stelian Ion.Parlamentul a adoptat, pe 10 decembrie, legea de aprobare a OUG 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.Amintim ca de la infiintare, sectia in a carei conducere se afla si Adina Florea, procurorul dorit de Tudorel Toader pentru sefia DNA, dar refuzat de Klaus Iohannis, s-a remarcat cu anchete ce vizeaza nume importante atat din tara, cat si de la Bruxelles.Astfel, Adina Florea a deschis un dosar pe numele Laurei Codruta Kovesi pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu, la scurt timp dupa ce fosta sefa a DNA s-a clasat pe prima pozitie in cursa pentru sefia Parchetului European.Totodata, saptamana trecuta a fost facut public faptul ca Adina Florea instrumenteaza si un dosar deschis in urma plangerii penale depuse de cei de la Luju.ro, site apropiat PSD-ALDE, pe numele lui Frans Timmermans, comisarul european pe Justitie - Vera Jourova, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania - Angela Cristea si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. De asemenea, plangerea ii vizeaza si pe cei care au tehnoredactat ultimul raport MCV, cel din 13 noiembrie 2018.Acestia sunt acuzati de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals intelectual si comunicare de informatii false.