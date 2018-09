CCR a amanat pana in octombrie dezbaterea pe Codul Administrativ

Ziare.

Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, pe 31 iulie, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind Codul Administrativ al Romaniei , criticand ca aceasta cuprinde norme neclare, paralelisme legislative si dispozitii necorelate atat intre ele, cat si cu alte acte normative."O administratie publica moderna, intr-un stat de drept, democratic si social trebuie sa fie, inainte de toate, o administratie publica transparenta, transparenta de neconceput in absenta unor reglementari clare, unitare si accesibile.Din analiza legii supuse controlului de constitutionalitate, constatam ca aceasta cuprinde norme neclare, paralelisme legislative si dispozitii necorelate atat intre ele, cat si cu alte acte normative", sustine seful statului in sesizarea trimisa CCR.Presedintele Iohannis mai sustine ca modificarea textului restrange domeniul de aplicare a raspunderii unui membru al Guvernului pentru un eventual conflict de interese, permitand practic celelalte fapte realizate dintr-un interes personal de natura nepatrimoniala ori cu scopul de a obtine un folos material pentru alte rude apropiate sau pentru alte persoane.Klaus Iohannis a criticat si articolul privind "Folosirea limbii minoritatilor nationale", care prevede ca "autoritatile si institutiile publice, precum si celelalte entitati juridice prevazute la alin. (1), prin hotararea organelor lor deliberative sau dupa caz, organelor de conducere pot decide asigurarea folosirii limbii minoritatilor nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale nu ating ponderea prevazuta la alin. (1) ."Seful statului critica si introducerea pensiilor speciale pentru unii dintre alesii locali, respectiv pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene.