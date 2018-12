CCR a amanat pentru 19 decembrie decizia in cazul protocoalelor SRI-Parchet

Ziare.

com

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 19 decembrie decizia in acest caz, potrivit unor surse din magistratura. Judecatorul Daniel Morar nu a putut veni astazi la sedinta din cauza unor probleme medicale.- Curtea Constitutionala ar putea amana astazi decizia in acest caz, deoarece de la dezbateri lipseste judecatorul Daniel Morar, potrivit unor surse din magistratura. Cel mai probabil, decizia va fi amanata pana saptamana viitoare.Potrivit legii, la deliberare trebuie sa fie prezenti toti judecatorii care au fost la dezbaterea cazului.Plenul CCR a luat in dezbatere si marti cererea de solutionare a conflictului juridic.Ulterior, Curtea Constitutionala a anuntat ca, avand nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amanarea pronuntarii la data de 13 decembrie 2018. La sedinta din 28 noiembrie Curtea Constitutionala a dezbatut prima data cererea. Dupa audierea partilor, judecatorii constitutionali au decis amanarea pronuntarii avand nevoie de timp pentru a delibera. Sesizarea a fost depusa la Curtea Constitutionala in 8 octombrie , fiind semnata de catre vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, caruia presedintele Camerei, Liviu Dragnea, i-a delegat atributiile in aceeasi zi.