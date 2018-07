CCR a amanat pentru septembrie si dezbaterea asupra Legii CSM

Recomandarile Comisiei de la Venetia

Sesizari in serie

Cea de-a treia lege din pachetul Legilor Justitiei, privind modificarile aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, se afla in acest moment in faza de promulgare. Asta dupa ce Curtea Constitutionala a respins, saptamana trecuta, ultima sesizare a presedintelui Klaus Iohannis Comisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus Legilor Justitiei si prin care, spune forul european, este subminata independenta judecatorilor si procurorilor romani si increderea publicului in sistemul judiciar.Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna in aplicare aceste modificari, mai ales cele privind numirea si revocarea procurorilor-sef.CCR a amanat discutia asupra sesizarii lui Iohannis cu privire la modificarea Legii 317/2004 privind CSM, presedintele Romaniei contestand faptul ca, desi a fost trimisa la reexaminare, Parlamentul a adoptat legea in forma transmisa initial la promulgare, respingand implicit cererea sa.Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, pe 6 iulie, din nou Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Amintim ca tot miercuri CCR a amanat si decizia pe Codul de Procedura Penala. Il va dezbate tot la toamna, ca si Codul Penal