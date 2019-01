CCR a amanat sesizarea privind Sectia de anchetare a magistratilor

Ziare.

PNL si USR au sesizat CCR referitor la ordonanta de urgenta nr. 90/2018. Opozitia a cerut institutiei sa sesizeze si Curtea de Justitie a UE si sa suspende solutionarea sesizarii de neconstitutionalitate pana la pronuntarea unei hotarari preliminare de catre CJUE cu privire la intrebarile formulate.Partidele de Opozitie aduc o serie de argumente in acest sens, aducand in discutie raportul MCV al Comisiei Europene, din 13 noiembrie, care contine opt recomandari pentru Romania."Un prim motiv de ingrijorare se refera la legile justitiei modificate. Pe langa chestiunile problematice de natura generala descrise mai devreme, anumite prevederi creeaza o anumita ingrijorare in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei", se mai arata in textul sesizarii PNL si USR depusa la CCR.Conform sursei citate, partidele de Opozitie adreseaza Curtii Constitutionale mai multe intrebari: "1. Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o institutie a Uniunii Europene, in sensul articolului 267 TFUE, act care poate fi supus interpretarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene?2. Continutul, caracterul si intinderea temporala a Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005? Cerintele formulate in rapoartele intocmite in cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru Statul roman?3. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretat in sensul obligatiei statelor membre de a respecta criteriile statului de drept, solicitate si in rapoartele din cadrul Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, in cazul infiintarii urgente a unei sectii de parchet de anchetare exclusiv a infractiunilor comise de magistrati, ce da nastere unei ingrijorari deosebite in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei si poate fi utilizata ca instrument suplimentar de intimidare a magistratilor si de exercitare de presiuni asupra acestora?4. Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretat in sensul obligatiei statelor membre de a stabili masurile necesare pentru o protectie juridica efectiva in domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv prin inlaturarea oricarui risc legat de influenta politica asupra cercetarii penale a unor judecatori, asa cum este cazul infiintarii urgente a unei sectii de parchet de anchetare exclusiv a infractiunilor comise de magistrati, ce da nastere unei ingrijorari deosebite in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei si poate fi utilizata ca instrument suplimentar de intimidare a magistratilor si de exercitare de presiuni asupra acestora?".Senatul a adoptat, pe 10 decembrie, Ordonanta de urgenta nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.Pe 14 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat, in forma Guvernului, proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie